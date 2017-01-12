США розширили "чорний список" керівництва КНДР

У санкційний список занесли шістьох великих чиновників і сестру Кім Чен Ина.

Чиновники КНДР потрапили під санкції США РИА Новости

Міністерство фінансів США розширило санкційний список стосовно керівництва Північної Кореї , в який додатково внесені шестеро великих чиновників і молодша сестра керівника КНДР Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон.

Санкції застосували у зв'язку з порушеннями прав людини і цензурою, повідомляє Reuters.

Введення санкцій збіглося з виходом другого доповіді про порушення прав людини і цензуру в КНДР.

Так, керівництво КНДР "продовжує здійснювати вбивства без вироку суду, насильницькі зникнення, довільні арешти і затримання, примусовий працю, і тортури. Багато з цих порушень відбуваються в політичних таборах, де, за оцінками знаходяться від 80 тис. до 120 тис. осіб, в тому числі діти та члени сімей тих, хто піддаються переслідуванням і цензуру", - йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Як повідомлялося, в кінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.