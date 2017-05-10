США розгорнуть систему ПРО Patriot у країнах Балтії

Литва, Латвія і Естонія стурбовані зростанням російської загрози в регіоні.

Пентагон розмістить в країнах Балтії оборонні озброєння перед навчаннями російської армії

США в рамках військових навчань тимчасово розгорнуть усистему протиракетної оборони Patriot, передає "Голос Америки".

Розгортання системи ПРО повинно послати потужний сигнал про те, що США підтримують Литву, Латвію та Естонію, яких турбує зростаюча російська загроза в регіоні.

Як повідомив американський високопосадовеь, систему розгорнуть у липні і згорнуть до початку російських військових навчань, запланованих на серпень-вересень. Міноборони РФ може задіяти в навчаннях "Захід" в Калінінградській області і на заході Росії до 100 тисяч військовослужбовців.

Під час офіційного візиту до Вільнюса міністр оборони США Джеймс Меттіс відмовився коментувати розміщення системи Patriot, однак підкреслив, що американське командування робить кроки виключно для посилення обороноздатності союзників по НАТО.

"Наша позиція повністю оборонна. Всі знають, що це не наступальні озброєння", – підкреслив керівник Пентагону.

Президент Литви Даля Грибайскайте, у свою чергу, зазначила, що Вільнюс розраховує на військову підтримку Вашингтона.

"Нам потрібні всі засоби для оборони і відлякування. І ми приймемо це рішення разом. Безпека балтійських країн – це безпека Альянсу. Роль США – незамінна", – підкреслила президент Литви.

Раніше повідомлялося, що за даними розвідки Литви, Росія наростила сили і можливості розпочати наступ проти будь-якої з трьох країн Балтії за 24 години, обмежуючи тим самим здатність НАТО відповісти на агресію належним чином.

Видання The Guardian писало, що Литва боїться пропаганди Росії як прелюдії до вторгнення. У Вільнюсі бояться, що Москва вигадує альтернативну історію для того, щоб виправдати агресію, як у Криму.

На початку року Німеччина відправила до Литви БМП і танки в рамках зусиль НАТО, спрямованих на стримування агресивної Росії. Німеччина здійснювати командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві, загальна чисельність якого становитиме близько 1200 осіб. США командуватимуть у Польщі, британці - в Естонії, а канадці - в Латвії.