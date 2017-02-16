США розглядає перенесення посольства в Єрусалим - Трамп

Зараз посольство знаходиться в Тель-Авіві.
"З приводу перенесення посольства в Єрусалим. Я б дуже хотів, щоб це сталося. Ми дуже серйозно розглядаємо це", - заявив Трамп.
В даний момент більшість посольств іноземних держав в Ізраїлі перебувають в Тель-Авіві. Представники Палестини мають намір зробити східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. Ізраїль розглядає весь Єрусалим як свою єдину і неподільну столицю.
Як повідомлялося, президент Дональд Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, запевнивши його в "нерозривних союзницьких відносинах" між двома країнами, і виключивши можливість для Ірану мати власну ядерну зброю.ABCnews