США розглядає перенесення посольства в Єрусалим - Трамп

Зараз посольство знаходиться в Тель-Авіві.

Трамп хоче сподобатися Ізраїлю

США розглядає питання перенесення посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, заявив президент США Дональд Трамп під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Білому домі.

"З приводу перенесення посольства в Єрусалим. Я б дуже хотів, щоб це сталося. Ми дуже серйозно розглядаємо це", - заявив Трамп.

В даний момент більшість посольств іноземних держав в Ізраїлі перебувають в Тель-Авіві. Представники Палестини мають намір зробити східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. Ізраїль розглядає весь Єрусалим як свою єдину і неподільну столицю.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, запевнивши його в "нерозривних союзницьких відносинах" між двома країнами, і виключивши можливість для Ірану мати власну ядерну зброю.