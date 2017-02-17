США прив'язали зближення з Росією до ситуації в Україні, хоча Москва чекала іншого - FT

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Нова адміністрація демонструє не таке рішуче бажання покращити відносини, як сподівалися у Москві.

Тіллерсон нагадав Москві про Мінські угоди. Flickr / CSIS | Center for Strategic & International Studies

Головний дипломат і військовий США фактично, покликані встановити мир в Україні, якщо вона хоче співпраці.

Про це пише Financial Times, нагадуючи про останні коментарі Держсекретаря Рекса Тіллеросна і міністра оборони США Джеймса Меттіса, які прозвучали на тлі заяв інших чиновників з оточення президента Дональда Трампа щодо Росії.

"Їхні повідомлення розчарують тих у Москві, хто сподівався, що з переїзду Трампа в Білий дім почнеться відлига у американсько-російських відносинах. Чиновники адміністрації без особистих зв'язків з президентом можуть відновити більш традиційних порядок денний зовнішньої політики", - йдеться в статті.

Тіллерсон вчора сказав, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо буде поле для взаємодії. Але Москва повинна виконати свої зобов'язання у конфлікті проти України. І це це Держсекретар сказав після зустрічі з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Тим часом, Меттіс зайняв схожу позицію, сказавши, що Вашингтон і Москва "зараз не втому становищі, щоб співпрацювати на військовому рівні". Але після розмов з іншими міністрами оборони, він заявив, що політичні лідери США і Росії "будуть на зв'язку і спробують порозмітися".

Москва чекала не цього. Вона сподівалася, що з президенства Трампа почнеться новий підхід у відносинах між країнами. Під час кампанії він постійно хвалив президента Володимира Путіна і уникав критики вчинків кремля. А потім новий американський президент призначив Майкла Флінна своїм радником з національної безпеки. Генерала вважали голубом миру у відносинах з Росією. В 2015 році він сидів поруч з Путіним на вечірці і переконував Кремль повірити, що часи ворожості вже закінчуються.

"Але коментарі Тіллерсона і Меттіса вказують на те, що розбіжності у поглядах на Україною продовжують нависати над російсько-американськими відносинами і підривають надії на нове перезавантаження", - йдеться в статті.

Раніше повідомлялося, що Трамп доручив Тіллерсону налагодити відносини з Росією. Він вважає, що хвилі публікацій в американській пресі про Росію лише ускладнють можливість налагодити стосунки між двома країнами. Він зазначив, що йому як політику було б легше взяти жорсткий курс по відношенню до Росії, але він вибрав інший шлях і вірить, що це в інтересах США.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст в ефірі Bloomberg сказав, що Трампу потрібна реалістична політика щодо Росії. Новий президент США проявляє жорсткість у зовнішній політиці, але не тоді, коли йдеться про Москву.