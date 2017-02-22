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США припинили фінансування Вільної сирійської армії

22 лютого в 03:33

Частина повстанців перейшла до ісламістів.

Сирийские повстанцы
США припинили фінансувати сирійську опозицію
arabpress.net.ua
ЦРУ США заморозило програму фінансування повстанців з Вільної сирійської армії, які контролюють території на північному заході Сирії.

Зокрема, припинена підтримка програми Туреччини, Саудівської Аравії та Катару, в рамках якої повстанці отримували гроші і боєприпаси, а також військове навчання.

За словами джерел в уряді США, замороження програми пов'язано з атаками радикальних ісламістів на групи ВСА у січні 2017 року, що змусило частину повстанців приєднатися до ісламістів з угрупування "Ахрар аш-Шам".

У зв'язку з цим США побоюються, що допомога, яку надають повстанцям, потрапить в руки більш радикальних угруповань, як раніше неодноразово траплялося.

Джерела в уряді США підкреслили, що рішення про заморожування не пов'язане з початком роботи нової адміністрації президента США Дональда Трампа.

Програма за участю ЦРУ - не єдиний канал підтримки повстанців у Сирії. Допомогу формуванням Вільної сирійської армії здійснює Туреччина, а також Йорданія.

Як повідомлялося, сирійська опозиція хоче переговорів про створення перехідного уряду.

За матеріалами: Reuters
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Теги США Сирія повстанці уряд армія іслам допомога Туреччина фінансування час
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