США припинили фінансування Вільної сирійської армії

Частина повстанців перейшла до ісламістів.
Зокрема, припинена підтримка програми Туреччини, Саудівської Аравії та Катару, в рамках якої повстанці отримували гроші і боєприпаси, а також військове навчання.
За словами джерел в уряді США, замороження програми пов'язано з атаками радикальних ісламістів на групи ВСА у січні 2017 року, що змусило частину повстанців приєднатися до ісламістів з угрупування "Ахрар аш-Шам".
У зв'язку з цим США побоюються, що допомога, яку надають повстанцям, потрапить в руки більш радикальних угруповань, як раніше неодноразово траплялося.
Джерела в уряді США підкреслили, що рішення про заморожування не пов'язане з початком роботи нової адміністрації президента США Дональда Трампа.
Програма за участю ЦРУ - не єдиний канал підтримки повстанців у Сирії. Допомогу формуванням Вільної сирійської армії здійснює Туреччина, а також Йорданія.
Як повідомлялося, сирійська опозиція хоче переговорів про створення перехідного уряду.Reuters