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США побудували чотири військові бази в Мосулі

17 січня в 10:58

На базах встановлені жорсткі заходи безпеки.

Мосул 1
В іракському Мосулі американці побудували нові військові бази
South Front


Солдати американської армії зайняли позиції в чотирьох районах східного Мосула для підготовки до нової наступальної операції з витіснення бойовиків ІДІЛ з іракського міста.

На нових американських базах введені жорсткі заходи безпеки, які забороняють доступ навіть іракським військам, передає Iraqi News.

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Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ірак війська США
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