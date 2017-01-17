США побудували чотири військові бази в Мосулі

На базах встановлені жорсткі заходи безпеки.

В іракському Мосулі американці побудували нові військові бази South Front

Солдати американської армії зайняли позиції в чотирьох районах східного Мосула для підготовки до нової наступальної операції з витіснення бойовиківз іракського міста.На нових американських базах введені жорсткі заходи безпеки, які забороняють доступ навіть іракським військам, передає Iraqi News

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.