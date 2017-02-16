США ініціюють створення аналогу НАТО на Близькому Сході

Союз займатиметься протидією Ірану в регіоні.

Пентагон може допомогти новому союзу з розвідданими, однак входити в союз США не планують stripes.com

Адміністраціяпроводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході щодо створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану, повідомляє The Wall Street Journal , з посиланням на джерела серед близькосхідних країн.

Союз буде включати в себе Саудівську Аравію і ОАЕ, які вважаються ворогами Ізраїлю. Також туди будуть входити Йорданія і Єгипет, з якими Ізраїль давно уклав мирні угоди. Пізніше й інші арабські країни можуть приєднатися до союзу.

В основі альянсу може лежати той же принцип, що й у НАТО, коли напад на одну з країн блоку означає напад на весь союз.

США може надавати військову підтримку союзу і допомагати з розвідувальними даними, проте ні США, ні Ізраїль не будуть частиною оборонного союзу.

Раніше повідомлялося, що Міністр оборони США Джеймс Меттіс під час свого візиту в штаб-квартиру НАТО заявив, що

Нагадаємо, що міністр оборони США Джеймс Меттіс відвідав Південну Корею, щоб переконати її у підтримці на тлі загроз КНДР. За словами міністра, візит означав підтвердження обов'язків США по відношенню до своїх союзників у регіоні.