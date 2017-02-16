США ініціюють створення аналогу НАТО на Близькому Сході

Союз займатиметься протидією Ірану в регіоні.
Союз буде включати в себе Саудівську Аравію і ОАЕ, які вважаються ворогами Ізраїлю. Також туди будуть входити Йорданія і Єгипет, з якими Ізраїль давно уклав мирні угоди. Пізніше й інші арабські країни можуть приєднатися до союзу.
В основі альянсу може лежати той же принцип, що й у НАТО, коли напад на одну з країн блоку означає напад на весь союз.
США може надавати військову підтримку союзу і допомагати з розвідувальними даними, проте ні США, ні Ізраїль не будуть частиною оборонного союзу.в адміністрації Трампа існує міцна підтримка НАТО.
Нагадаємо, що міністр оборони США Джеймс Меттіс відвідав Південну Корею, щоб переконати її у підтримці на тлі загроз КНДР. За словами міністра, візит означав підтвердження обов'язків США по відношенню до своїх союзників у регіоні.DT.UA