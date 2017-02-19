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США хочуть відірвати Росію від Китаю для його ослаблення – експерт

19 лютого в 08:01

Подібну операцію американці проводили в 70-х, але тоді метою був СРСР.

сша китай
США хочуть послабити Китай, відірвавши від нього союзну Росію
Военное обозрение
В адміністрації Дональда Трампа хочуть послабити Китай, відірвавши від нього молодшого партнера – Росію. Подібну операцію США вже здійснювали в 70-х роках з тими ж дійовими особами, проте роль молодшого партнера тоді виконував Китай.

Про це у своїй статті для DT.UA пише експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Курнішова. За її словами, під час Холодної війни здійснювався план Генрі Кіссінджера, що передбачав відрив Китаю від СРСР для ослаблення головного противника американців. Зараз ситуація повторюється, включно з самим Кіссінджером, який консультує Трампа.

"Збереглася розмова між Ніксоном і Кіссінджером, яка мала місце якраз напередодні історичного розвороту у відносинах США і Китаю 1972 року: радник президента зауважує, що "порівняно з росіянами китайці не менш небезпечні, а в історичній перспективі навіть більше. Через двадцять років ваш наступник схилятиметься до росіян проти китайців". Єдине, із чим не вгадав "хитрий Кіся", — то це зі строком. Американці виявилися набагато терплячішими", - говориться у статті. 

Читайте також: Китай не проти зайняти позицію світового лідера замість США
Детальніше про зміну в міждержавних відносинах США і Китаю читайте в статті Юлії Курнішової "США — Китай: конфлікт у трьох вимірах" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги США Росія Китай СРСР
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