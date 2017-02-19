США хочуть відірвати Росію від Китаю для його ослаблення – експерт

Подібну операцію американці проводили в 70-х, але тоді метою був СРСР.
Про це у своїй статті для DT.UA пише експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Курнішова. За її словами, під час Холодної війни здійснювався план Генрі Кіссінджера, що передбачав відрив Китаю від СРСР для ослаблення головного противника американців. Зараз ситуація повторюється, включно з самим Кіссінджером, який консультує Трампа.
"Збереглася розмова між Ніксоном і Кіссінджером, яка мала місце якраз напередодні історичного розвороту у відносинах США і Китаю 1972 року: радник президента зауважує, що "порівняно з росіянами китайці не менш небезпечні, а в історичній перспективі навіть більше. Через двадцять років ваш наступник схилятиметься до росіян проти китайців". Єдине, із чим не вгадав "хитрий Кіся", — то це зі строком. Американці виявилися набагато терплячішими", - говориться у статті.