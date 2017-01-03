США хочуть повністю знищити ІДІЛ

Американське керівництво засудило теракти в Багдаді.

У Держдепі США заявили про необхідність остаточного знищення ІДІЛ

оприлюднив офіційну заяву, в якій рішуче засуджується серія недавніх терактів в іракських містах, а також підкреслюється необхідність подальших дій, спрямованих на остаточне знищення ІДІЛ.

"Ці жорстокі акти масового вбивства є нагадуванням про необхідність продовження операцій міжнародної коаліції проти ІДІЛ і усунення загроз, які створює це терористичне угрупування", - сказано в заяві Держдепу, повідомляє "Укрінформ".

У заяві наголошується, що США "підтверджують свою прихильність підтримки уряду і народу Іраку в цій боротьбі і залишаються прихильними зусиллям Глобальної коаліції щодо ураження та знищення ІДІЛ".

Як повідомлялося, в понеділок в теракт в Багдаді загинули як мінімум 32 людини, відповідальність за атаку на себе взяло ІДІЛ.