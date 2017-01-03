США хочуть повністю знищити ІДІЛ

Американське керівництво засудило теракти в Багдаді.
"Ці жорстокі акти масового вбивства є нагадуванням про необхідність продовження операцій міжнародної коаліції проти ІДІЛ і усунення загроз, які створює це терористичне угрупування", - сказано в заяві Держдепу, повідомляє "Укрінформ".
У заяві наголошується, що США "підтверджують свою прихильність підтримки уряду і народу Іраку в цій боротьбі і залишаються прихильними зусиллям Глобальної коаліції щодо ураження та знищення ІДІЛ".
Як повідомлялося, в понеділок в теракт в Багдаді загинули як мінімум 32 людини, відповідальність за атаку на себе взяло ІДІЛ.Укрінформ