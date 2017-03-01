США готові знову вести за собою інші країни – Трамп

Президент США виступив з посланням до Конгресу.

Трамп виступив з посланням до конгресу news.yahoo.com

США готові знову вести за собою інші країни, а друзі та вороги Сполучених штатів незабаром побачать, наскільки сильна Америка.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи з посланням до конгресу 28 лютого.

"Те, що ми спостерігаємо сьогодні, є відродженням американського духу. Наші союзники зрозуміють, що Америка знову готова вести (за собою інші країни – ред.). Всі народи світу — друзі чи вороги — побачать, що Америка сильна, Америка пишається, і Америка вільна", — сказав Трамп, пише РИА "Новости".

Він підкреслив, що "великої віхою в історії світу" стане 250-річчя США, яке країна відзначить через дев'ять років.

Нагадаємо, що в лютому віце-президент США Майк Пенс заявив про бажання адміністрації Дональда Трампа "поглибити відносини з Євросоюзом.

Раніше повідомлялося, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могерини висловила свою стурбованість з приводу можливої втрати глобального лідерства Сполученими штатами. На думку представника ЄС, зараз США поляризовані і розділені, як ніколи раніше.