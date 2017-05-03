США доведеться стати арбітром в азіатському регіоні для формування широкої коаліції проти КНДР - експерт

Між Японією і Південною Кореєю достатньо протиріч і недовіри.

США доведеться переконати Японію і Південну Корею діяти разом, щоб вирішити північнокорейське питання kapital.kz

Сполученим Штатам доведеться вирішувати конфлікти між своїми азіатськими союзниками, щоб створити широку коаліцію з протидії КНДР. Про це у своїй статті дляпише експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Курнишова.

Автор нагадує, що японські сили вперше з моменту завершення Другої світової війни можуть виявитися втягнутими в збройний конфлікт всупереч Конституції і, головне, на тлі давніх побоювань перед японським мілітаризмом з боку сусідів. Невдоволення японськими маневрами висловили не тільки в Пекіні, але і в Сеулі. Численні історичні образи з боку Південної Кореї, знову виходять на поверхню, ускладнюючи діалог між двома столицями. Останні опитування показують, що лише 14% південнокорейських громадян довіряють Японії.

Курнишова додає, що і в самій Південній Кореї чергова ядерна криза сприймається як виключно несвоєчасна. 9 травня відбудуться вибори президента, пройдуть вони у складній внутрішньополітичній ситуації, що не допомагає в масштабних міжнародних акціях. Крім того, Сеул не хоче загострення з Пекіном, і тому переслідує цілі, не співпадаючі з японськими: будь-якою ціною знизити напруженість на півострові. Позиція Південної Кореї не знаходить розуміння в Токіо. Обидві країни мають угоди про обмін розвідувальною інформацією з КНДР і спільних дій для відображення ракетних атак в Японському морі. До того ж, як раз на днях загострилося давнє протистояння навколо островів Ліанкур, суверенітет над якими оспорюють Токіо і Сеул.

"У висловлених і невисловлених взаємних претензіях партнерів доведеться розбиратися Вашингтону. Йому треба вирішувати, чию сторону прийняти, або як знайти спосіб схилити опонентів до компромісу. Адже у всіх американських партнерів є вагомі підстави розраховувати на підтримку США. Від участі в американському багатосторонньому партнерстві в Азії вони очікують не тільки захисту з боку Вашингтона у випадку військової загрози ззовні, але й підтримки в досягненні власних цілей. Згода США з такою постановкою питання можна знайти у двосторонніх деклараціях і заявах", – пише автор.

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Детальніше про проблеми США в азіатському регіоні читайте в статті Юлії Курнишової "Все непросто з американськими спілками в Азії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".