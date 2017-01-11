Спроби України саботувати Трампа обернулися проти неї - Politico

Видання пише, з перехідна команда відмовляється спілкуватися з представниками Києва, в той час як колишні соратники Януковича намагаються "пробитися" до нового президента США.

Команда Трампа ображена на Україну. Yahoo!News

не єдиний кандидат в президенти, чия кампанія зіштовхнулася з впливом чиновників з країни колишнього радянського блоку.

Українські урядовці намагалися допомогти Гіларі Клінтон і підірвати позиції її опонента-республіканця, публічно ставлячи під сумнів його придатність обіймати високу посаду. Вони також розповсюдили документи про корумпованість його важливого соратника і заявили, що розслідують ситуацію, а після виборів відступили. І вони допомогли соратникам Клінтон знайти компромат на Трампа і його радників.

Про це пише Politico, яке провело власне розслідування спроб України вплинути на результат виборів у США. Видання встановило, що агент Демократичної партії Олександра Халупа, яка має українське походження, зустрічалася з високопосадовцями в посольстві України у Вашингтоні, щоб викрити зв'язки між Трампом, головою його виборчої кампанії Полом Манафортом і Росією.

Видання пише, що Халупа збирала інформацію через "власну мережу" з журанлістів, агентів приватних розвідувальних управлінь і урядовців як у Вашингтоні, так і в Києві. При цьому, вона співпрацювала з українським посольством, яке теж потай співпрацювало з журналістами, які розслідували зв'язки команди Трампа з Росією, але при цьому офіційно заявляли про своє нейтральне ставлення до кандидатів в президенти США.

Politico зауважує, що зусилля України призвели до того, що Пол Манафорт пішов у відставку, а наратив про зв'язки Трампа з Росією поширився. Але вони були гірше скоординовані і справили менший ефект, ніж російські хакерські атаки і викрадення конфіденційних листів демократів.

Видання нагадує, що розвідуправління США звинувачують президента Росії Володимира Путіна у тому, що він особисто наказав провести операцію, з метою вплинути на результати виборів і допомогти Трампу перемогти. Доказів того, що у випадку українські зусилля втрутитися були теж координовані на такому високому рівні немає. Експерти вважають, що корупція, роздробленість, економічні проблеми і війна з Росією завадили б будь-яким амбіціям України втручатися у чужі вибори. А адміністрація президента Петра Порошенка, так само як і українське посольсьтво у Вашингтоні, наполягають, що Україна зберігала нейтралітет впродовж кампанії. Однак, видання з посиланням на власне розслідування, зауважує, що це не зовсім так і нагадує, що впродовж американських виборів українські чиновники і політики, зокрема міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, не соромилися звинувачувати Трампа в тому, що він становить "загрозу" для світового порядку.

Викриття українських спроб нашкодити переможцю виборів можуть створити проблеми для Києва.

"Справи України, схоже, з поганих стали ще гіршими", - сказав експерт Atlantic Council Девід Меркел.

Він зауважив, що іронічність ситуації полягає в тому, що всі виборчі кампанії в Україні часто розглядалися як поле опосередкованої боротьби США і Росії.

"А тепер, схоже, американські вибори, можливо, стали сурогатною битвою Києва і Москви", - сказав Меркел.

Видання пише, що після виборів перехідна адміністрація Дональда Трампа відмовляється вести розмову з дипломатами, політиками і чиновниками України. Делегація українських депутатів-соратників Порошенка минулого місяця відвідала Вашингтон частково заради налагодження контактів з перехідною командою Трампа. Але вони не змогли добитися зустрічі.

Джерела в Києві і Вашингтоні кажуть, що після виборів Порошенко зустрівся в Україні з представниками вашингтонської лобістської компанії BGR, зокрема з Едом Роджерсом і Лестером Мунсоном, щоб обговорити питання, як поводитися з режимом Трампа. Через кілька тижнів після цього BGR повідомила Департамент юстиції про те, що уряд України буде платити компанії 50 тисяч доларів щомісяця за "ведення стратегічних зв'язків" з громадськістю і урядовими представниками США, неурядовими організаціями і представниками ЗМІ.

Прес-секретар компанії Джеффрі Бірнбаум припустив, що "пропутінські олігархи" вже намагаються посіяти сумніви щодо співпраці BGR і Порошенка. Хоча у компанії дійсно є тісні зв'язки з лідерами Республіканської партії в Конгресі, деякі з цих контактів зневажливо або критично висловлювалися про Трампа під час праймеріз. Це може обмежити ефективність лобіювання.

Видання пише, що напруга між режимом Порошенка і Трампом настільки сильна, що деякі соратники українського президента після виборів у США "простягнули руку" Полу Манафорту, чи й навіть попросили у нього про допомогу.

Тим часом, суперники Порошенка намагаються отримати вигоду від його напружених відносин з командою Трампа. Деякі з них тиснуть, вимагаючи звільнити посла Валерiя Чалого, якого звинувачують у організації кампанії проти Трампа. Джерела також повідомляють, що кілька опонентів Порошенка були у Вашингтоні і добивалися зустрічі з соратниками Трампа, хоч і марно.

"Ніхто з українців не має доступу до Трампа, всі вони відчайдушно намагаються отримати його і готові платити за це великі гроші", - сказав виданню американський політичний консультант, чия компанія нещодавно проводила зустріч з Юрієм Бойком у Вашингтоні. За його словами, колишній міністр режиму Януковича сам хоче поборотися за крісло президента України. Тож його представники пропонували "гору грошей" за те, щоб отримати доступ до Трампа і його інавгураційних подій.

Тим часом, у Порошенка спростували інформацію про наймання Україною лобістів у США. Про це заявив голова прес-служби Адміністрації президента України Андрій Жигулін. За його словами, в реєстрі FARCA "помилка" і її скоро виправлять. Але він не уточнив, в чому саме помилка.

Раніше видання Washington Post писало, що лідери країн Східної і Центральної Європи написали листа до Дональда Трампа із закликом не жертвувати Україною заради відносин з Росією. Вони зауважили, що Путіна не цікавить велич Америки.

А екс-посол США в Росії Вільям Барнс писав на сторінках New York Times писав, що США варто зосередитися на долі України, оскільки вона важлива для майбутнього як Європи, так і Росії. Також колишній американський дипломат радить Вашингтону бути обережним у питанням співпраці з Москвою у війні проти ісламського екстремізму чи "стримуванні" Китаю. Оскільки криваве російське втручання у війну в Сирії лише посилило терористичні загрози. Та й Путін навряд чи збирається жертвувати відносинами з Пекіном.