Спецпосланець ООН запропонував окремо обговорити конституцію та вибори в Сирії

Представники режиму Асада повинні відреагувати на цю ініціативу на наступному тижні.
"Де Містура запропонував створити групи, "розділити проблеми по кошиках", – повідомив журналістам радник Вищого комітету з переговорів опозиції Ях'я аль-Аріді у п'ятницю, 24 лютого.
Представники режиму сирійського президента Башара Асада повинні дати відповідь у зв'язку з ініціативою ООН до вівторка.
Нагадаємо, 23 лютого в Женеві почався новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Мусліт заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.
Раніше повідомлялося, що сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців, у якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів.Интерфакс , DT.UA ,