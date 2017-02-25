Спецпосланець ООН запропонував окремо обговорити конституцію та вибори в Сирії

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Представники режиму Асада повинні відреагувати на цю ініціативу на наступному тижні.

Де Містура запропонував розкласти сирійські проблеми "по різних кошиках" un.org

Спецпосланець генереального секретаря ООН по Сирії Стаффан де Містура надав учасникамдокумент із пропозиціями створити робочі групи з питань конституції, виборів і перехідної влади в країні.

"Де Містура запропонував створити групи, "розділити проблеми по кошиках", – повідомив журналістам радник Вищого комітету з переговорів опозиції Ях'я аль-Аріді у п'ятницю, 24 лютого.

Представники режиму сирійського президента Башара Асада повинні дати відповідь у зв'язку з ініціативою ООН до вівторка.

Нагадаємо, 23 лютого в Женеві почався новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Мусліт заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.

Раніше повідомлялося, що сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців, у якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів.