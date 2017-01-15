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SpaceX успішно вивела на орбіту ракети Falcon 9

15 січня в 00:27

Перша ступінь ракети успішно приземлилася на безпілотну платформу.

Falcon 9
Ракета Falcon 9 запущена на орбіту
Приватна космічна компанія SpaceX успішно запустила на орбіту ракету Falcon 9 з десятьма супутниками.

Ракета стартувала з космодрому в штаті Каліфорнія. Через 8 хвилин після запуску перша ступінь ракети успішно приземлився на безпілотну платформи в Тихому океані. Раніше очікувалося, що запуск проведуть 9 січня, але його перенесли через сильний вітер і дощ. У компанії заявили, що намагалися прийняти всі необхідні заходи, щоб вереснева аварія не повторилася, передає "Радіо Свобода".

Компанія SpaceX є однією з двох приватних космічних компаній, щоб уклали контракти з NASA на доставку вантажів на Міжнародну космічну станцію. Використання багаторазових ракети Falcon 9 здешевлює запуск космічних апаратів.

Проект вартістю 3 мільярди доларів повинен направити 81 супутник на навколоземну орбіту в найближчі місяці.

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1 вересня 2016 ракета Falcon 9 вибухнула на стартовому майданчику на мисі Канаверал під час перевірки двигунів на вогнестійкість. Псля цього запуски не проводилися.

За матеріалами: Радіо Свобода
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