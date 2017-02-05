Сотні тисяч громадян Румунії продовжують вимагати відставки уряду

Протестувальників не задовольнило скасування скандальних постанов про ослаблення боротьби з корупцією.

Учасники бухарестського Майдану щогодини співають національний гімн Adrian Savin / Facebook

На вулиці румунських міст вийшли близько півмільйона громадян, з них – близько 300 тисяч в Бухаресті. Протестувальники вимагають відставки уряду Соріна Гріндяну.

Як повідомлялося, на екстреному засіданні Кабінету міністрів 5 лютого було прийнято рішення про скасування раніше прийнятих постанов про ослаблення боротьби з корупцією, але це не задовольнило протестувальників.

Люди в румунській столиці продовжують прибувати до будівлі уряду. Багато принесли з собою плакати з гаслами, спрямованими проти чинного уряду і Соціал-демократичної партії на чолі з Лівіу Драгня.

Учасники акцій протесту одночасно запалили екрани мобільних телефонів і ліхтарики. Масові протести тривають й у інших містах країни.

Щогодини громадяни виконують національний гімн Румунії.

У той же час, прем'єр-міністр Гріндяну заявив, що не збирається йти у відставку через протести.

Нагадаємо, 1 лютого уряд Румунії прийняв постанову про амністію корупціонерів. Одне з розпоряджень передбачає зняття судимостей з засуджених до умовних термінів. Крім того, амністії підлягають засуджені на корупційні злочини на строк до п'яти років, а також матері неповнолітніх дітей. Згідно одній з постанов, державний чиновник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо нанесений їм збиток не перевищує суму в 50 тисяч євро.

Ініціативи уряду викликали масове невдоволення громадян. протести у Бухаресті та інших румунських містах взяли участь сотні тисяч осіб.

На тлі протестів міністр торгівлі Флорін Жіану подав у відставку, а Кабінет міністрів скасував скандальні постанови.