Сотні тисяч громадян Румунії продовжують вимагати відставки уряду

Протестувальників не задовольнило скасування скандальних постанов про ослаблення боротьби з корупцією.
Як повідомлялося, на екстреному засіданні Кабінету міністрів 5 лютого було прийнято рішення про скасування раніше прийнятих постанов про ослаблення боротьби з корупцією, але це не задовольнило протестувальників.
Люди в румунській столиці продовжують прибувати до будівлі уряду. Багато принесли з собою плакати з гаслами, спрямованими проти чинного уряду і Соціал-демократичної партії на чолі з Лівіу Драгня.
Учасники акцій протесту одночасно запалили екрани мобільних телефонів і ліхтарики. Масові протести тривають й у інших містах країни.
Щогодини громадяни виконують національний гімн Румунії.
У той же час, прем'єр-міністр Гріндяну заявив, що не збирається йти у відставку через протести.
Нагадаємо, 1 лютого уряд Румунії прийняв постанову про амністію корупціонерів. Одне з розпоряджень передбачає зняття судимостей з засуджених до умовних термінів. Крім того, амністії підлягають засуджені на корупційні злочини на строк до п'яти років, а також матері неповнолітніх дітей. Згідно одній з постанов, державний чиновник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо нанесений їм збиток не перевищує суму в 50 тисяч євро.
Ініціативи уряду викликали масове невдоволення громадян. протести у Бухаресті та інших румунських містах взяли участь сотні тисяч осіб.
На тлі протестів міністр торгівлі Флорін Жіану подав у відставку, а Кабінет міністрів скасував скандальні постанови.DT.UA , РИА Новости ,