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Сьогодні у Франції відбудеться другий тур президентських виборів

7 травня в 08:00

Боротьба пройде між центристом Макроном і ультраправою Ле Пен.

Флаг Франция
Макрон і Ле Пен зіткнуться в боротьбі за крісло президента Франції
wikirecent.com
Сьогодні, 7 травня, пройде другий тур виборів президента Франції, в якому змагатимуться незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкриються з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Читайте також: Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції
Про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне з першого туру французьких виборів".

Детальніше про головних кандидатів на посаду президента Франції читайте в статті Оксани Митрофанової "Президентські вибори у Франції. Наслідки для України" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибори Макрон Франція президент
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