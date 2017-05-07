Сьогодні у Франції відбудеться другий тур президентських виборів

Боротьба пройде між центристом Макроном і ультраправою Ле Пен.
У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата."Перемога Макрона і поразка основних партій: головне з першого туру французьких виборів".
Детальніше про головних кандидатів на посаду президента Франції читайте в статті Оксани Митрофанової "Президентські вибори у Франції. Наслідки для України" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA