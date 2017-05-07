Сьогодні у Франції відбудеться другий тур президентських виборів

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Боротьба пройде між центристом Макроном і ультраправою Ле Пен.

Макрон і Ле Пен зіткнуться в боротьбі за крісло президента Франції wikirecent.com

Сьогодні, 7 травня, пройде другий тур виборів президента, в якому змагатимуться незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкриються з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Детальніше про головних кандидатів на посаду президента Франції читайте в статті Оксани Митрофанової "Президентські вибори у Франції. Наслідки для України" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".