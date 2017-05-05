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Снайпери ІДІЛ користувалися електронікою російського виробництва – Ъ

5 травня в 02:53

Слідчі будують версії про те, як нічні приціли з російської електронікою потрапили до терористів.

Снайпер ДНР
У Сирії бойовики використовують приціли з російської електронікою
112 Україна
У Сирії снайпери терористичних угруповань, в тому числі ІДІЛ, використовують спеціальні приціли нічного бачення, оснащені російської електронікою. До такого висновку прийшли військові з РФ, розібравши зброю убитих бойовиків, пише "КоммерсантЪ". "Ми знайшли так звані електронно-оптичні перетворювачі, вироблені на російських підприємствах", - сказав співрозмовник видання.

"За офіційними даними, кримінальних справ про втрату російськими військовослужбовцями військового майна у вигляді прицілів не порушувалася. За фактом знахідок в Сирії кримінальну справу поки не порушено в рамках дослідчої перевірки проводяться оперативні заходи. За однією з версій, електронно-оптичні перетворювачі могли потрапити в Сирію через треті країни, у які прилади нічного бачення або комплектуючі для них з Росії поставляються офіційно", - пише "Комерсант".

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Як повідомлялося, нещодавно влада Туреччини повідомили про затримання громадянина Ірану, підозрюваного в контрабанді з України компонентів протитанкових ракетних комплексів російського виробництва.

За даними слідства, контрабандист збирався продати компоненти якогось терористичного угруповання.

За матеріалами: Коммерсантъ
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