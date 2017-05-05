Снайпери ІДІЛ користувалися електронікою російського виробництва – Ъ

Слідчі будують версії про те, як нічні приціли з російської електронікою потрапили до терористів.
"За офіційними даними, кримінальних справ про втрату російськими військовослужбовцями військового майна у вигляді прицілів не порушувалася. За фактом знахідок в Сирії кримінальну справу поки не порушено в рамках дослідчої перевірки проводяться оперативні заходи. За однією з версій, електронно-оптичні перетворювачі могли потрапити в Сирію через треті країни, у які прилади нічного бачення або комплектуючі для них з Росії поставляються офіційно", - пише "Комерсант".
Як повідомлялося, нещодавно влада Туреччини повідомили про затримання громадянина Ірану, підозрюваного в контрабанді з України компонентів протитанкових ракетних комплексів російського виробництва.
За даними слідства, контрабандист збирався продати компоненти якогось терористичного угруповання.Коммерсантъ