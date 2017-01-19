СММ ОБСЄ перейде на цілодобовий режим спостереження

Голова ОБСЄ виступив за посилення місії організації.

ОБСЄ спостерігатиме і вночі facebook / Прес-центр штабу АТО

Глава ОБСЄ та МЗС Австрії Себастьян Курц під час візиту до Москви заявив про намір поширити роботу спостерігачів ОБСЄ на нічний час, а також збільшити кількість спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) організації на лінії зіткнення.

За його словами, незабаром 700 спостерігачів СММ отримають додаткове технічне обладнання, а їхня місія в регіоні буде продовжена. При цьому, австрійський міністр зазначив, що більшість сутичок і перестрілок відбуваються вночі, коли місія ОБСЄ не веде спостереження, заявив глава МЗС Австрії в інтерв'ю Deutche Welle.

Він вважає запорукою успіху перемир'я на Донбасі відведення важких озброєнь і поділ сторін конфлікту. "Відповідальні особи у Києві та Москві повинні підтримати цю ідею", - заявив він.

На думку Курца, Москва може внести великий внесок у вирішення конфліктів на всій території, якими займається ОБСЄ, а також у врегулюванні збройного конфлікту в Донбасі.

"На мою думку, Москва тут несе дуже велику відповідальність, і в неї є можливість зробити великий внесок у вирішення цього завдання", - сказав Курц.

Найбільшою проблемою Курц вважає брак довіри між сторонами конфлікту, а також до західних посередників. "Українська сторона не вірить Росії. А в Москві думають, що ЄС не зацікавлений у добрих взаємних з Росією, а тільки у вирішенні конфлікту", - сказав міністр.

Курц заявив, що має намір досягти прогресу, дотримуючись політики "малих кроків".

Як повідомлялося, министр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про те, що Росія готова погодитися на озброєння спостерігачів ОБСЄ в Донбасі стрілецькою зброєю і на те, щоб спостерігачі працювали цілодобово на лінії зіткнення, і на збройових складах.