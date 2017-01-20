Словенія може направити до Латвії 50 військових

Військові забезпечать додатковий захист Латвії від можливої російської агресії.

Словенські військові відправляться до Латвії, якщо парламент країни підтримає це рішення newsbalt.ru Словенії виступила з пропозицією направити до Латвії 50 військових в рамках посилення військової присутності НАТО в країнах Балтії.

Тим не менш, перед прийняттям остаточного рішення це питання буде обговорюватися в парламенті, повідомили чиновники у четвер, 19 січня.

Країни Балтії – Литва, Латвія і Естонія, неодноразово висловлювали свою стурбованість з приводу можливої агресії з боку Росії. У січні 2017 року голова МВС Литви Еймутіс Місюнас повідомив про бажання країни побудувати паркан на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації. Раніше Росія розгорнула у цій області ракети, здатні нести ядерні боєголовки. Дві інші країни Балтії, Естонія і Латвія почали відгороджуватися від Росії парканом ще у 2015 році.

Країни Балтії, як і Словенія, є членами НАТО. До складу альянсу всі три країни увійшли в 2004 році. Крім того, вони підписали із США двосторонні оборонні угоди, які полегшують процес розгортання на їх території військ і техніки.

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Нагадаємо, в січні 2017 року американські бригади і військова техніка були направлені в Польщу та інші країни регіону в рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"), що є відповіддю на агресію Росії в Україні. Військові і техніка будуть перебувати на території цих країн в ротаційному порядку.

6 січня в німецькому порту Bremerhaven почалося розвантаження військового обладнання бронетанкової бригади Бойової групи США. Бригадна Бойова група перекидає близько 3,5 тисяч солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки, в тому числі 87 танків, 18 самохідних гаубиць Paladin, 400 армійських позашляховиків Хамві і 144 бойові машини піхоти Bradley.

При цьому заступник Генерального секретаря НАТО Роуз Готтемуллер підкреслила, що альянс поводиться "зважено" і "пропорційно". Вона також додала, що НАТО зацікавлений у діалозі з російською стороною.

На саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року також було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії у 2017 році.