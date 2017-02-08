Слова німецького посла в Україні збігаються з позицією МЗС ФРН

В Берліні припускають, що вибори в ОРДЛО можуть статися і без українського контролю над цими територіями.

МЗС Німеччини згоден зі своїм послом в Україні

Регіональні вибори на території ОРДЛО, за умовами Мінських угод, можуть бути проведені тільки в разі, якщо обидві сторони домовляться щодо їхньої модальності, заявив офіційний представник МЗС Німеччини Мартін Шефер.

Він заявив, що не бачить суперечності в словах посла ФРН в Україні Ернста Райхеля, сказаних ним напередодні в одному з інтерв'ю, і офіційною позицією Берліна.

"В жодному разі це не суперечить нашій позиції: наші зусилля спрямовані на те, щоб повернути суверенітет України над всією її територією... На це спрямовані і Мінські домовленості", - заявив представник МЗС, додавши, що процес регіональних виборів - важливий крок ізо відновлення демократії та верховенства права в цій частині України.

Він також підкреслив, що згідно з Мінським угоди, відновлення контролю над кордоном має стати завершенням процесу, що складається з 13 пунктів.

"Хочу ще раз підкреслити, що ніхто, включаючи нашого посла в Києві, не має найменших сумнівів у тому, хто в кінцевому рахунку несе відповідальність за розв'язання цього конфлікту .. Ніхто в уряді не сумнівається, що для сепаратистів на Донбасі існує логістична, фінансова і військова допомога з Росії ", - заявив Шефер.

На прохання прокоментувати слова Райхеля про наявність російських військ на Донбасі, він сказав, що "не може стверджувати, що такі регулярні війська є на займаних сепаратистами територіях".

За його словами, федеральний уряд в цілому, включаючи канцлера, міністра закордонних справ, а також посла в Україні спрямовують свої зусилля на те, щоб домогтися завершення конфлікту і виконання Мінських домовленостей 2015 року, під якими підписалися і президенти України та Росії.

Раніше посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори в Донбасі можуть пройти і без виводу російських військ. При цьому він посилається на досвід НДР, де останні вибори відбулися із присутністю радянських військ, але призвели до зміни влади.

Група депутатів Верховної Ради вирішила бойкотувати святкування 25-річчя посольства Німеччини в Україні після скандальної заяви посла Німеччини.