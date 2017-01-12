Слідство повністю виключило версію теракту при катастрофі російського ТУ-154 - Ъ

Експерти впевнені, що літак не збивали і не підривали.

Російський Ту-154 впав не через теракту https://twitter.com/adagamov

У Росії завершили вибухотехнічні експертизи уламків літака Ту-154, який у грудні впав у Чорне море в районі Сочі. Експерти із НДІ ФСБ визначили, що літак не підривали і не збивали ракетою, повідомляє російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на власні джерела.

"Висловлены раніше припущення про теракт були вивчені слідством і аргументовано виключені зі списку можливих причин катастрофи, жертвами якої стали 92 людини", - пише видання.

Відпрацювавши і виключивши терористичну версію катастрофи Ту-154Б-2, фахівці зосередилися на іншій — помилці, можливо, допущеної екіпажем літака. Дати точну відповідь щодо причин аварії, втім, зможуть тільки військово-авіаційні експерти, які зайняті аналізом інформації, отриманої з параметричного і мовного самописців Ту-154Б-2. Останні не виключають, що помилок льотчиків могли посприяти і якісь виниклі при зльоті технічні проблеми.

Раніше повідомлялося, що експерти Міноборони Росії, провівши попередній аналіз записів одного з бортових самописців літака Ту-154, що впав у неділю в Чорне море в районі Сочі, підтвердили версію про помилку пілотування.

Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Першого каналу", НТВ і телеканалу "Зірка", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно вывозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли в Сирію на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.

Детальніше про катастрофу читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа російського Ту-154: головне".