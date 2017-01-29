Слідчі у справі MH17 не змогли зрозуміти знімки з радарів Росії

Москву попросили надіслати додаткову інформацію.
Про це повідомили у прокуратурі Нідерландів, повідомляє російська служба Deutsche Welle.
"Необхідні додаткові данні, щоб належним чином зрозуміти, що зображено на знімках радарів", - пояснили у прокуратурі.
Нідерландське видання De Telegraaf повідомляє, що Амстердам вже відіслав запит в Москву з проханням надати інформацію, яку б можна було використати у слідстві.
28 вересня 2016 року міжнародні слідчі у своєму проміжному звіті першого етапу роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) підтвердили причетність Росії до знищення MH17.
Детальніше про останньому звіті JIT читайте в статті Володимира Кравченка "МН17: за півкроку до істини. Слідчі встановили російські корені "Бука" на сайті DT.UA.Deutsche Welle (Русская редакция)