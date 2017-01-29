Слідчі у справі MH17 не змогли зрозуміти знімки з радарів Росії

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Москву попросили надіслати додаткову інформацію.

Нідерландські слідчі не змогли зрозуміти, що на російських знімках з радарів. OSCE

Росія передала слідчій групі в Нідерландах, яка займається розслідуванням причинв Донбасі, знімки з радіолокаційних систем. Однак їхній формат не відповідає міжнародним стандартам, тому зрозуміти, що на них зображено, не вдалося.

Про це повідомили у прокуратурі Нідерландів, повідомляє російська служба Deutsche Welle.

"Необхідні додаткові данні, щоб належним чином зрозуміти, що зображено на знімках радарів", - пояснили у прокуратурі.

Нідерландське видання De Telegraaf повідомляє, що Амстердам вже відіслав запит в Москву з проханням надати інформацію, яку б можна було використати у слідстві.

28 вересня 2016 року міжнародні слідчі у своєму проміжному звіті першого етапу роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) підтвердили причетність Росії до знищення MH17.

Детальніше про останньому звіті JIT читайте в статті Володимира Кравченка "МН17: за півкроку до істини. Слідчі встановили російські корені "Бука" на сайті DT.UA.