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Скайдайвери пролетіли над островом кохання на честь Дня Святого Валентина

15 лютого в 14:42

Острову прималювали стрілу Амура.

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Скайдайвери стрибнули над островом кохання - Галешняк

В День Святого Валентина, 14 лютого, троє екстремалів Емі Чмелецки, Марко Ферст і Марко Вальтеншпиль влаштували повітряний стрибок над островом Галешняк, також відомим як "острів кохання".

У польоті вони згрупувалися в трикутник, що нагадує за формою стрілу Амура. Острів біля хорватського узбережжя в Адріатичному морі став відомий в лютому 2009 року, коли користувачі програми "Google Earth" виявили, що за формою він не відрізняється від відомого символу кохання – серця.

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Раніше Google представив дудл-гру до Дня святого Валентина. Головний герой гри ящірка-панголин, яка хоче привітати свою другу половинку зі святом.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги свято Валентина кохання острів
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