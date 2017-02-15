Скайдайвери пролетіли над островом кохання на честь Дня Святого Валентина

Острову прималювали стрілу Амура.

В День Святого Валентина, 14 лютого, троє екстремалів Емі Чмелецки, Марко Ферст і Марко Вальтеншпиль влаштували повітряний стрибок над островом Галешняк, також відомим як "острів кохання".

У польоті вони згрупувалися в трикутник, що нагадує за формою стрілу Амура. Острів біля хорватського узбережжя в Адріатичному морі став відомий в лютому 2009 року, коли користувачі програми "Google Earth" виявили, що за формою він не відрізняється від відомого символу кохання – серця.

Раніше Google представив дудл-гру до Дня святого Валентина. Головний герой гри ящірка-панголин, яка хоче привітати свою другу половинку зі святом.