Сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з повстанцями

Обмін може відбутися напередодні нового раунду мирних переговорів.

У Башара Асада готові на обмін полоненими з повстанцями РИА Новости

Сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців, в якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів. Державне телебачення Сирії відзначило, що уряд "завжди був готовий провести обмін, а тим більше перед новим раундом переговорів в Астані, повідомляє Reuters

Групи повстанців поки що не прокоментували заяву. Раніше повстанці наполягали на звільненні ув'язнених, називаючи це однією з головних гуманітарних передумов для продовження мирних переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Казахстану заявляв, що представники уряду Сирії і повстанців були запрошені на зустрічі 15 і 16 лютого в Астані. Крім того, 20 лютого повинні розпочатися мирні переговори за підтримки ООН, які пройдуть в Женеві.

Нагадаємо, що 6 лютого в Астані пройшли переговори по врегулюванню сирійського конфлікту. Міністр закордонних справ Казахстану заявив, що представники від ООН, Росії, Туреччини та Ірану почали обговорення введення в дію договору про припинення вогню в Сирії

Раніше повідомлялося, що Росія виступила за продовження переговорів щодо Сирії на чолі з ООН в Женеві. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також назвав переговори в Астані "проривом".

На переговорах Астані домовилися про механізм підтримки перемир'я, сторонами якого виступили Туреччина, Росія та Іран. Механізм повинен сприяти припиненню будь-яких спроб порушити перемир'я і чинити тиск на всіх учасників конфлікту, щоб уникнути провокацій.