Сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з повстанцями

Обмін може відбутися напередодні нового раунду мирних переговорів.
Групи повстанців поки що не прокоментували заяву. Раніше повстанці наполягали на звільненні ув'язнених, називаючи це однією з головних гуманітарних передумов для продовження мирних переговорів.
Нагадаємо, що 6 лютого в Астані пройшли переговори по врегулюванню сирійського конфлікту. Міністр закордонних справ Казахстану заявив, що представники від ООН, Росії, Туреччини та Ірану почали обговорення введення в дію договору про припинення вогню в Сирії
Раніше повідомлялося, що Росія виступила за продовження переговорів щодо Сирії на чолі з ООН в Женеві. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також назвав переговори в Астані "проривом".
На переговорах Астані домовилися про механізм підтримки перемир'я, сторонами якого виступили Туреччина, Росія та Іран. Механізм повинен сприяти припиненню будь-яких спроб порушити перемир'я і чинити тиск на всіх учасників конфлікту, щоб уникнути провокацій.DT.UA