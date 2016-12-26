Сирійські повстанці залишили Дамаск без води

Представники опозиційних сил взяли під контроль велике джерело води в долині Ваді-Барада.

Жителі сирійської столиці третю добу страждають від спраги

Жителі столиці Сиріїтретю добу знаходяться в умовах гострого дефіциту води, повідомляє видання Deutsche Welle

Влада міста заповнила резервуари двох міських кварталів свіжою питною водою в суботу, 24 грудня. Тим не менш, у неділю вода в них закінчилася, повідомляє агентство AFP в понеділок, 26 грудня.

"Воду не подають вже три дні. Ми можемо жити без електрики, але не без води", - повідомила 51-річна мешканки Дамаска.

Постачання води припинили 23 грудня. Влада Дамаска пояснила це тим, що вода отруєна "терористичними угрупованнями". Загони озброєної опозиції взяли під контроль один з найважливіших джерел води в долині Ваді-Барада біля кордону з Ліваном, а також сховища з дизельним паливом і деякими іншими речовинами.

У Дамаску є й інші джерела питної води, однак вода зрідка подається тільки в окремі міські райони. Арабська телекомпанія "Аль-Джазіра" повідомила про те, що Міжнародний комітет Червоного Хреста намагається вирішити проблему водопостачання сирійської столиці з допомогою насосів. У Дамаску мешкає близько 1,5 млн осіб, ще 3,5 млн осіб живуть в його передмістях.

Державні ЗМІ повідомляють про те, що сирійська армія і союзні їй формування з п'ятниці ведуть наступ на бойовиків, які захопили долину з джерелом. За даними Центру моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії, долина Ваді-Барада піддається бомбардуванням.

Нагадаємо, раніше сирійська опозиція заявляла про те, що готова продовжувати боротьбу проти Асада навіть після втрати Алеппо. Опозиціонери зазначають факт важливості Алеппо, але визнають, що в разі втрати міста у них є й інші не менш важливі населені пункти.

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