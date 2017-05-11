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Сирійські повстанці захопили ключове місто на шляху до Ракки

11 травня в 11:46

Місто Табка знаходиться в 40 кілометрах від фактичної столиці сирійського ІДІЛ.

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Сирійські повстанці продовжують відбирати території «Ісламської держави»
Росбалт
Підтримувані американськими військовими сирійські повстанці захопили місто Табка і дамбу на Євфраті, які раніше перебували під контролем терористичної організації "Ісламська держава". Місто знаходиться в 40 кілометрах від фактичної столиці ІДІЛ Ракки, а також є важливим опорним пунктом для наступу на неї, повідомляє Reuters.

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Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" перенесла свою "столицю" з сирійського міста Ракка на 140 км - в місто Дейр ез-Зор.

Раніше повідомлялося, що ватажок ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдаді визнав поразку в іракській столиці терористів Мосулі і закликав бойовиків покинути міські райони.

За матеріалами: DT.UA
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Теги місто Сирія столиця терорист
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