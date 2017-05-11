Сирійські повстанці захопили ключове місто на шляху до Ракки

Місто Табка знаходиться в 40 кілометрах від фактичної столиці сирійського ІДІЛ.

Сирійські повстанці продовжують відбирати території «Ісламської держави» Росбалт

Підтримувані американськими військовимизахопили місто Табка і дамбу на Євфраті, які раніше перебували під контролем терористичної організації "Ісламська держава". Місто знаходиться в 40 кілометрах від фактичної столиці ІДІЛ Ракки, а також є важливим опорним пунктом для наступу на неї, повідомляє Reuters

Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава"на 140 км - в місто Дейр ез-Зор.

Раніше повідомлялося, що ватажок ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдаді визнав поразку в іракській столиці терористів Мосулі і закликав бойовиків покинути міські райони.