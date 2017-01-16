Сирійська опозиція поїде на мирні переговори до Астани

Переговори спрямовані на досягнення домовленостей щодо припинення вогню, обміну полоненими та доставки гуманітарної допомоги.
Малахіф'ї зазначає, що основними пунктами переговорів в Астані будуть припинення вогню, гуманітарні питання, доставка гуманітарної допомоги та звільнення ув'язнених. Крім того, інший представник повстанців, який побажав залишитись неназваним, додав, що головним буде питання припинення вогню, а також порушення його умов проурядовими військами.
Зараз триває процес створення делегації повстанців. Делегація відрізнятиметься від тієї, зо представляла повстанців під час переговорів в Женеві під егідою ООН.
Раніше президент Сирії Башар Асад підтвердив готовність до переговорів з опозицією в Астані. При цьому він зазначив, що питання його подальшого перебування на посаді передбачає "обговорення конституції". Проте частина сирійської опозиції вийшла з переговорів через порушення перемир'я військами Асада. Близько десяти сирійських повстанських угрупувань заявили про замороження підготовки переговорів в Астані.
Нагадаємо, режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.
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Deutsche Welle (Українська редакція)