Сирійська опозиція поїде на мирні переговори до Астани

Переговори спрямовані на досягнення домовленостей щодо припинення вогню, обміну полоненими та доставки гуманітарної допомоги.

На 23 січня в Астані заплановані мирні переговори по Сирії Росбалт

Представники різних груп сирійських повстанців домовились про участь у мирних переговорах в Астані, які мають пройти 23 січня. Рішення про участь у переговорах підтримала більшість груп сирійських повстанців, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представника повстанців Закарія Малахіф'ї. Ця домовленість була досягнута під час попередньої зустрічі повстанців в Анкарі.

Малахіф'ї зазначає, що основними пунктами переговорів в Астані будуть припинення вогню, гуманітарні питання, доставка гуманітарної допомоги та звільнення ув'язнених. Крім того, інший представник повстанців, який побажав залишитись неназваним, додав, що головним буде питання припинення вогню, а також порушення його умов проурядовими військами.

Зараз триває процес створення делегації повстанців. Делегація відрізнятиметься від тієї, зо представляла повстанців під час переговорів в Женеві під егідою ООН.

Раніше президент Сирії Башар Асад підтвердив готовність до переговорів з опозицією в Астані. При цьому він зазначив, що питання його подальшого перебування на посаді передбачає "обговорення конституції". Проте частина сирійської опозиції вийшла з переговорів через порушення перемир'я військами Асада. Близько десяти сирійських повстанських угрупувань заявили про замороження підготовки переговорів в Астані.

Нагадаємо, режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

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