Сирійська армія відновила військову операцію в районі Дамаска

Армія Сирії має намір посилювати свою атаку на Ваді Барада, щоб витіснити звідти повстанців.

Дамаск досі не отримує необхідного водопостачання theguardian.com

Сирійська армія відновила воєнні дії в долині Ваді-Барада на захід від Дамаска після зриву перемир'я, досягнутого там 7 січня.

Війська наступають на містечко Кфар-Зейт. За даними газети Al Watan, бійці і опозиція зайняли чотири населених пункти в цьому регіоні і встановили контроль над стратегічними висотами Дахр-ель-Масаби.

Видання AMN News зазначає, що повстанці погодилися покинути район Ваді Барада в обмін на відновлення постачання води для майже п'яти мільйонів чоловік, котрі живуть у Дамаску.

Крім того, в цьому районі знаходяться представники "Джебхат ан-Нусра", на яких не поширюється дія всеосяжного перемир'я.

В кінці грудня сирійські повстанці залишили Дамаск без води. Представники опозиційних сил взяли під контроль великий джерело води в долині Ваді-Барада. У Дамаску є й інші джерела питної води, однак вода зрідка подається тільки в окремо взяті міські райони. Арабська телекомпанія "Аль-Джазіра" повідомила про те, що Міжнародний комітет Червоного Хреста намагається вирішити проблему водопостачання сирійської столиці з допомогою насосів. У Дамаску проживає близько 1,5 млн осіб, ще 3,5 млн осіб живуть в його передмістях.

Разом з тим, режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".