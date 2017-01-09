Сильні снігопади паралізували Туреччину

В аеропортах скасовано сотні рейсів, прохід через Босфор перекритий.

Увечері 6 січня в Туреччині почалися снігопади. За кілька днів висота сніжного покриву в деяких місцях досягла 120 сантиметрів. За словами мера Стамбула, це найсильніший снігопад в країні з 2009 року.

Компанія Turkish Airlines через погодні умови в аеропорту Стамбула 9 січня скасувала понад 200 рейсів. Через туман та сніг рух через Босфор заблоковано. Також автобусні перевізники скасували багато міжміських рейсів.

Мешканці Стамбула в соцмережах діляться фотографіями засніженого міста.

Синоптики прогнозують, що снігопади в Туреччині триватимуть до 11 січня.

Сильні снігопади і низькі температури заморозили рух на дорогах і в небі, паралізували переправи і відібрали життя більше десятка людей по всій Європі.