Си Цзиньпіну не потрібна роль лідера світу - The Economist

Але те, що після Давосу китайському лідеру таку роль приписують, може допомогти йому у внутрішній політиці.

Си Цзиньпін в Давосі нічого не сказав про те, що він збирається взяти на себе вирішення глобальних проблем. Xinhua News Agency

До політиків на Всесвітньому економічному форумі у Давосі завжди ставляться, як до рок-зірок. Але улесливий прийомцього року все одно було надзвичайним.

Він став першим китайським лідером, який відвідав щорічні збори світових політичних і бізнес-еліт. Зал був переповнений, коли він виголошував свою промову, у якій майже нічого нового не було. Але присутні все одно аплодували йому. У Давосі в часи глобальної невизначеності і напруги для капіталістів найсильніший комуніст світу виступав в ролі лідера глобалізації і відкритих ринків.

Про це пише видання The Economist. Си Цзиньпін не згадував Дональда Трампа чи Америку, але його заяви були чіткими.

"Ніхто не може перемогти у торговельних війнах", - сказав він на тлі заяв американського президента, який пообіцялв підвищити мито на китайські товари.

Китайський лідер порівняв протекціонізм з "замиканням когось у темній кімнаті". Цю його фразу делегати у Давосі повторювали із задоволенням. Слова Си Цзиньпіна, схоже, заспокоювали дуже багатьох з них після року політичних сюпризів, зокрема в Америці і Британії. Китайський лідер пообіцяв, що його країна лишиться відкритим ринком і прихильницею глобалізації.

Поява Си Цзиньпіна у Давосі перед самою інавгурацією Дональда Трампа була дуже вдалою. Хоча повідомлялося, що його візит узгоджувався до референдуму в Британії щодо Brexit і виборів у США, йому, схоже, сподобалася нагода отримати максимальну вигоду від поїздки на Всесвітній економічний форум.

Китайський лідер і сам на межі початку політичної боротьбі, оскільки наступної осені відбудеться збори конгресу Комуністичної партії КНР. Він хоче поставити своїх союзників на ключові посади. Поява в ролі свтового лідера на форумі в Давосі може допомогти Си Цзиньпіну в цьому.

На думку видання, він би все одно приїхав у Давос, навіть якби всі прогнози збулися і Трамп програв вибори, а британці проголосували за збереження членства в ЄС. Форум став місцем, де дуже рідко відкрито озвучують жорсткі питання про китайську політику. Си Цзиньпін міг говорити про відкритість Китаю і не боятися, що його запитають про переслідування дисидентів і посилення контролю в інтернеті. Мало не перед самим його візитом в Швейцарію один з важливих суддів Китаю назвав незалежність системи юстиції як "хибний західний ідеал".

Раніше жоден китайський лідер не приїжджав на форум в Давос. Делегації обмежувалися чиновниками з уряду. Чому ж Си Цзиньпін чекав кінця його п'ятого року на чолі КНР, щоб відвідати подію?

Він міг приїхати і минулого року, коли в багатьох дискусіях домінували питання про те, як Китай впорається із сповільненням економічного зростання після обвалу фондових бірж на початку 2016-го, а також після девальвації юаня. Багато аналітиків досі непокояться через китайську економіку, але дух проблем Заходу навис над цьогорічним форумом в Давосі.

Видання зауважує, що попри всі високі слова, Си Цзиньпін не подав жодного знаку, що він хоче взяти на себе роль того, хто буде вирішувати глобальні проблеми, коли Трамп відцурається від неї.

"Си надто зайнятий справами вдома і в акваторії неподалік китайського узбережжя. "Ніщо не ідеальне у світі", - сказав новачок делегатам у Давосі. Але він сам навряд чи стане лідером у тому, щоб зробити світ кращим", - йдеться в статті.

Раніше видання Reuters писало, що Китай не проти зайняти позицію світового лідера замість США. Чжан Цзюнь закликав країни протистояти зростаючому ізоляціонізму та зазначив, що сучасні проблеми у світі можна вирішити тільки за допомогою глобальної співпраці. Ці заяви були зроблені напередодні інавгурації Дональда Трампа, який пообіцяв реалізувати ізоляціоністську політику.

Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував змінити певні принципи глобалізації, щоб підсилити її ефект. Серед основних пунктів таких змін Сі Цзиньпин бачить більш тісну економічну інтеграцію країн та рівні принципи не залежно від розмірів і потужності країни.