Си Цзиньпін запропонував переформатувати глобалізацію

За його словами, у процесі бракує рівності країн.

Си Цзиньпін вважає, що глобалізація повинна продовжитися. weforum.org

Лідер Китаю Си Цзиньпін вважає, що глобалізація повинна продовжитися, хоч і після внесення деяких змін.

Про це він сказав, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. На його думку, світові проблеми сьогодні, такі як війни і економічні кризи, пов'язані з поганим політичним і економічним управлінням, а не з економічним зближенням країн у всьому світі.

Однак він зауважив, що сьогодні світова економіка зростає надто повільно, в той час, як ландшафт систем поставок ресурсів і виробництва суттєво змінився. А технології вносять свої корективи у економічне і суспільне життя по всьому світі.

"Ми повинні розробити нову економічну модель розвитку, засновану на технічних іноваціях. На саміті лідери G20 досягли певного порозуміння, що інновації і технології повинні стати новим рушієм економіки. Нам треба ослабити монетарне регулювання і відкрити шлях для капіталів, створити стимули, щоб технології змогли забезпечити стійке економічне зростання. Нова система економічного зростання нам необхідна, щоб отримати в повноті вигоду від нової технічної революції", - сказав Си Цзиньпін.

Він також запропонував внести певні корективи у процес глобалізації.

По-перше, на думку лідера Китаю, потрібно зробити зв'язки між країнами і їхню співпрацю ще більш тісними і глибокими.

"Не можна лишатися у своїй тихій гавані, коли інші переживають шторм. Ми повинні сказати "ні" протекціонізму, ніхто не може вийти переможцем у торговельних війнах", - наголосив лідер Китаю.

Ці його слова прозвучали на тлі погроз наступного президента США Дональда Трампа розірвати низку міжнародних торговельних угод, зокрема угоди про Тихоокеанське співробітництво і Північномериканську зону вільної торгівлі.

По-друге, на думку Си Цзиньпіна, потрібно встановити певну рівність усіх країн у процесі глобалізації.

"Не залежно від того, про яку країну йдеться: багату чи бідну, сильну чи слабку, - вона рівноправний член світової системи і повинна мати голос у прийнятті глобальних рішень", - наголосив лідер КНР, зауваживши, що усі країни світу повинні мати однакову вигоду від глобалізаційних процесів.

Він також наголосив, що міжнародна система на основі правил повинна бути збереженна. І всі без виключень країни "повинні дотримуватися правил".

Нагадаємо, що сьогоднішня поява Си Цзиньпіна в Давосі - це перший в історії випадок, коли лідер Китаю взяв участь у Всесвітньому економічному форумі. Видання Bloomberg писало, що він займе роль "немилого лідера бізнес еліт", виступивши чемпіоном і адвокатом процесу глобалізації, якому кидають виклик Дональд Трамп і противники євроінтеграції і ЄС у Європі.