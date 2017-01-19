Сі Цзіньпін закликав заборонити і знищити ядерну зброю

Китайський лідер вважає, що великі країни повинні шанобливо ставитися до маленьких.

Лідер Китаю запропонував повністю знищити ядерну зброю weforum.org

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін виступає за повну заборону ядерної зброї в усьому світі.

"Ядерна зброя має бути повністю заборонено, а згодом знищено, щоб зробити можливим без'ядерний світ", - сказав Сі Цзіньпін у ході свого візиту до Женеви 18 листопада, повідомляє DW.

"Великі держави повинні поважати ключові інтереси всіх інших", - додав лідер Китаю і запевнив, що КНР прагне розвивати "партнерство заради миру, розвитку і реформ" з країнами Європи та іншими світовими гравцями.

"Ми будемо будувати нову модель у відносинах з США, всеосяжне стратегічне партнерство з Росією", - сказав Сі Цзіньпін в Женеві під час виступу в ООН.

Зазначимо, що Китай з 1964 року входить в число ядерних держав.

Нагадаємо, ще восени 2016 року кілька неядерних держав звернулися в ООН розробити "юридично зобов'язуючий документ про повну заборону ядерної зброї.