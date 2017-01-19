Сі Цзіньпін закликав заборонити і знищити ядерну зброю

Китайський лідер вважає, що великі країни повинні шанобливо ставитися до маленьких.
"Ядерна зброя має бути повністю заборонено, а згодом знищено, щоб зробити можливим без'ядерний світ", - сказав Сі Цзіньпін у ході свого візиту до Женеви 18 листопада, повідомляє DW.
"Великі держави повинні поважати ключові інтереси всіх інших", - додав лідер Китаю і запевнив, що КНР прагне розвивати "партнерство заради миру, розвитку і реформ" з країнами Європи та іншими світовими гравцями.
"Ми будемо будувати нову модель у відносинах з США, всеосяжне стратегічне партнерство з Росією", - сказав Сі Цзіньпін в Женеві під час виступу в ООН.
Зазначимо, що Китай з 1964 року входить в число ядерних держав.
Нагадаємо, ще восени 2016 року кілька неядерних держав звернулися в ООН розробити "юридично зобов'язуючий документ про повну заборону ядерної зброї.Deutsche Welle (Українська редакція)