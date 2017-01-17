Си Цзиньпін у Давосі: в торговельних війнах не буває переможців

Китайський лідер переконаний, що протекціонізм не піде на користь нікому.

Си Цзиньпін вперше виступив у Давосі. weforum.org

Лідер КНР Си Цзиньпін наголосив, що світ повинен сказати "ні" політиці протекціонізму і самоізоляції від міжнародних торговельних процесів.

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Не можна лишатися у своїй тихій гавані, коли інші переживають шторм. Ми повинні сказати "ні" протекціонізму, ніхто не може вийти переможцем у торговельних війнах", - сказав лідер Китаю.

Його слова прозвучали на тлі того, як майбутній президент США Дональд Тамп відстоює відмову від низки міжнародних торговельних угод. Зокрема, він хоче розірвати американську участь в угоді про Тихоокеанське партнерство і Північноамериканську зону вільної торгівлі. Також він неодноразово погрожував обкласти високими податками іноземне виробництво. Вчора він пригрозив автопрому Німеччини 35% митом на експорт німецьких машин в США.

Нагадаємо, що сьогоднішня поява Си Цзиньпіна в Давосі - це перший в історії випадок, коли лідер Китаю взяв участь у Всесвітньому економічному форумі. Видання Bloomberg писало, що він займе роль "немилого лідера бізнес еліт", виступивши чемпіоном і адвокатом процесу глобалізації.