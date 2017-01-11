Си Цзиньпін стане першим лідером Китаю, який відвідає форум в Давосі

В Пекіні підтвердили його намір приїхати на міжнародний економічний форум.

Си Цзиньпін стане першим лідером КНР на форумі в Давосі. Xinhua News Agency

Цьогорічний форум взосередить свою увагу на невдоволенні суспісльств процесом глобалізації і наближенням президенства Дональда Трампа.

Си Цзиньпін займе центральну роль на події, яка відбудеться 17-20 січня, позиціонуючи себе як чемпіона глобалізації. Про це повідомляє Reuters, додаючи, що Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило участь лідера країни у міжнародному економічному форумі.

Фактично графік події упирається в день інавгурації Трампа, який пообіцяв виключити США з низки міжнародних угод і підняти митні збори для товарів з Китаю і Мексики в рамках своєї протекціоністської політики. Голова форуму в Давосі Класус Шваб сказав, що чекає від Си демонстрації того, як Китай візьме на себе "чутливу і відповідальну роль лідера" у міжнародних справах в переломний момент історії, оскільки світу потрібна нова концепція на майбутнє.

"Будь-який спрощений підхід до складного порядку денного світу приречений на провал. У нас не можуть бути лише популістичні рішення", - сказав Шваб під час прес-конференції в Женеві, нагадуючи про те, як Трамп очолив хвилю антиглобалістичних настроїв, а Великобританія обрала вихід з ЄС.

Лідер КНР прибуде в Швейцарію 15-18 січня з державним візитом, під час якого відвідає форум в Давосі. Про це сказав прес-секретар МЗС Китаю Лю Кань. Си також відвідає офіс ООН у Женеві, а також штаб-квартири ВООЗ і Міжнародного Олімпійського комітету.

США в Давосі будуть представляти віце-президент Джозеф Байден і Держсекретар Джон Керрі. Це фактично буде їхній останній візит в ролі представників США високого рівня. Також очікується участь кількох членів перехідної адміністрації Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив не їхати на форум в Давосі. Замість цього він збирається зустрітися з виборцями у різних містах своєї країни. канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд теж не поїдуть в Давос цього року.