Швейцарський адвокат розвіяв чутки про смерть Гульнари Карімової

Умови утримання дочки колишнього президента Узбекистану не відповідають міжнародним нормам.

Адвокат заявив, що Карімова жива Гульнара Каримова/Twitter

Адвокат зі Швейцарії Грегуар Манжа спростував інформацію в ЗМІ про смерть старшої дочки президента Узбекистану Гульнари

Адвокат розповів, що бачив Карімову в грудні в Ташкенті, пише РИА "Новости" з посиланням на газету Neue Zürcher Zeitung.

"Я зустрів Гульнару Карімову в грудні минулого року в Ташкенті, вперше після отримання мого мандата", — сказав Манжа. Він зазначив, що Карімова "перебувала в досить доброму стані здоров'я". За словами адвоката, до цього він не мав можливості "обмінятися ні одним словом зі своєю клієнткою".

Адвокат зазначив, що на зустрічі з Карімової йому спочатку не давали задавати питання, а узбецькі прокурори вимагали його відсторонення. Карімова була налаштована войовничо" і відмовилася давати коментарі щодо розслідування, що йде в Швейцарії. Як заявив адвокат, умови її утримання не відповідають міжнародним нормам, їй ні з ким не дають спілкуватися, зокрема, з дочками.

Гульнара Карімова - старша дочка покійного президента Узбекистану - раніше називалася в числі ймовірних наступників Карімова, проте кілька років тому вона втратила політичний вплив і з 2014 року фактично перебувала під домашнім арештом.

Як повідомляв ресурс "Центр-1" з посиланням на РНБ Узбекистану, 44-річна Гульнара Карімова була отруєна і померла 5 листопада та вночі того ж дня вона була похована на кладовищі "Мінор" у Ташкенті, а його могилу зрівняли з землею.

За словами джерела, він особисто брав участь у процесі поховання Гульнари Карімової, а зважився на телефонне інтерв'ю, побоюючись за долю її дітей – сина Ісламу і дочки Іман, які залишаються в Ташкенті.