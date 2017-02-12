Швейцарія проводить референдум з питань іммігрантів, податків і зимової Олімпіади

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

В країні приблизно 25 тисяч іммігрантів третього покоління, які мріють про громадянство.

Від рішення швейцарців залежить доля іммігрантів, іноземних компаній та зимової Олімпіади

Жителіберуть участь у референдумі, аби визначитися щодо питань із зниження податків корпораціям, спрощення отримання громадянства іммігрантами третього покоління та проведення зимової Олімпіади 2026 року. Референдум призначено на неділю, 12 лютого.

Згідно з чинним законодавством, народження у Швейцарії не гарантує громадянства, тож спрощення цієї процедури дозволить онукам іммігрантів нарешті стати громадянами цієї країни.

За даними соціологічних досліджень, цю ініціативу має підтримати переважна більшість швейцарців. Уряд і законодавці також підтримують ініціативу, проте представники націоналістичної "Швейцарської народної партії" категорично проти зняття обмежень. На їхню думку, це полегшить інтеграцію мусульман до швейцарського суспільства, та призведе до підвищення загрози національній безпеці країни.

На даний час приблизно 25 тисяч осіб у Швейцарії ідентифіковано як іммігрантів третього покоління. Серед них приблизно 60% - італійці, значна частка колишніх жителів Балкан Туреччини.

Податкове питання референдуму стосується пропозиції уряду скасувати преференції для приблизно 24 тисяч міжнародних холдингових компаній, які зареєстровані у Швейцарії. На цьому скасуванні тривалий час наполягали у Европейському союзі та Організації економічного співробітництва і розвитку. Аби запобігти втечі компаній з країни, уряд пропонує знизити загальний податок на корпорації.

У швейцарському кантоні Граубюнден також проходить референдум щодо того, чи варто подавати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Нагадаємо, на референдумах у 1980 і 2013 роках Швейцарія відмовлялась від Олімпійських ігор.

27 листопада у Швейцарії відбувся референдум про обмеження терміну експлуатації атомних електростанцій 45 роками. З такою ініціативою виступила "Партія Зелених". За результатами цього референдуму три найстаріші працюючі АЕС можуть бути закриті в 2017 році.