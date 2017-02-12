Штайнмаєр закликав німців до мужності

Меркель назвала день президентських виборів хорошим днем для Німеччини.

Штайнмаєр звернувся з громадян Німеччини як обраний президент

Обранийвиступив перед депутатами Бундестагу після оголошення результатів голосування. У своєму першому виступі в якості президента він вказав на ризики, які стоять перед країною, і закликав громадян до мужності, передає Deutsche Welle

"Ми - частина світу з його ризиками. Ризики існують й у нас. Але мало де в світі існує більше шансів, ніж у нас. І хто, якщо не ми, може взагалі бути мужнім. Тому, дорогі співвітчизники, будемо мужніми", – заявив Штайнмайер.

Він також подякував депутатам Бундестагу за підтримку, яку він назвав "підбадьоренням на шляху до вищої державної посади". Своїм опонентам федеральний президент пообіцяв працювати, щоб завоювати їхню довіру.

Федеральний канцлер Ангела Меркель, у свою чергу, зазначила, що Штайнмаєр виграв вибори у непрості для країни часи, а також висловила впевненість, що він буде "чудовим президентом". День виборів глава уряду назвала "хорошим днем для Німеччини".

У неділю, 12 лютого, депутати Бундестагу обрали соціал-демократа Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом Німеччини. За екс-міністра закордонних справ проголосували 931 зі 1260 членів Федеральних Зборів. Його кандидатуру підтримала правляча коаліція СДПН і ХДС/ХСС. Інавгурація нового президента призначена на 19 березня.

Нагадаємо, термін повноважень чинного федерального президента Йоахіма Ґаука закінчується 17 березня. Він не захотів знову претендувати на посаду глави держави.