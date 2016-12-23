Шойгу відзвітував перед Путіним про завершення операції в Алеппо

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Російський президент вказав на вирішальну роль російських військ при зачистці Алеппо від сил опозиції.

Шойгу розповів Путіну про "звільнення" Алеппо Сайт президента России

Операцію з виведення бойовиків зі Східної частинизавершено, заявив глава російського оборонного відомства Сергій Шойгу на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Як повідомляє "Інтерфакс", російський міністр оборони заявив, що операція проводилась в контакті з іранською та турецькою стороною.

"Операція проходила за вашим дорученням в тісному контакті з колегами з Туреччини та Ірану. Далі повинен слідувати наступний етап. Ми, на мій погляд, впритул підійшли до того, щоб досягти домовленості про повне припинення вогню на території Сирії", - заявив він.

Путін, у свою чергу, вказав на вирішальну роль в операції російських ЗС.

"Ця операція, безумовно, тут немає жодних сумнівів, особливо в завершальній частині, що стосується гуманітарної операції, завершилася при прямій участі, якщо не сказати при вирішальній участі і впливі, наших військовослужбовців", - заявив він.

Напередодні сирійські війська офіційно оголосили про взяття під повний контроль міста Алеппо, східна частина якого перебувала під контролем повстанців майже чотири роки.

Раніше представники ООН повідомляли про можливі розправи над мирними жителями з боку урядових військ при взятті районів Алеппо. Західні країни і ЗМІ звинувачували російську і сирійську авіацію в невибірковому застосуванні зброї, яка призводить до загибелі мирних жителів. Сирійські та російські влади називали такі повідомлення фальсифікаціями.