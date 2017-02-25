Шестеро людей загинули і десятки поранені в результаті зіткнення потягів на Кубі

Пасажирський потяг зіткнувся з поїздом, який перевозив цукровий очерет.
Аварія сталася біля міста Санкті-Спірітус. Потяг, завантажений цукровим очеретом, зіштовхнувся з пасажирським потягом, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на кубинські видання Escambray.
Поранених госпіталізували, троє з них перебувають у критичному стані.
На місці катастрофи працюють рятувальники, рух поїздів на цій ділянці залізниці припинено.
Як повідомлялося, в кінці січня в Індії при аварії поїзда загинули 36 осіб.Интерфакс