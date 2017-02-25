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Шестеро людей загинули і десятки поранені в результаті зіткнення потягів на Кубі

25 лютого в 06:30

Пасажирський потяг зіткнувся з поїздом, який перевозив цукровий очерет.

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Поранених при зіткненні поїздів доставили в лікарню
http://www.escambray.cu
Шестеро людей загинули та 49 постраждали в результаті зіткнення двох поїздів на Кубі.

Аварія сталася біля міста Санкті-Спірітус. Потяг, завантажений цукровим очеретом, зіштовхнувся з пасажирським потягом, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на кубинські видання Escambray.

Поранених госпіталізували, троє з них перебувають у критичному стані.

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На місці катастрофи працюють рятувальники, рух поїздів на цій ділянці залізниці припинено.

Як повідомлялося, в кінці січня в Індії при аварії поїзда загинули 36 осіб.

За матеріалами: Интерфакс
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