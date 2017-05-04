Шеф ФБР назвав Росію найбільшою загрозою на землі

Джеймс Комі розповів, що РФ продовжує втручатися в політику США.

Шеф ФБР розповів про російську загрозу Facebook/James Comey

На сенатських слуханнях, де розглядалося питання про вплив РФ на нещодавні вибори президента США Росія, республіка Комі заявив, що РФ - "це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей", цитує шефа ФБР "Інтерфакс-АВН".

Також Комі у своєму виступі заявив, що навіть думка про те, що на результат президентських виборів могла вплинути ФБР, "м'яко кажучи, противна", пише "Радіо Свобода". Шеф спецслужби зазначив, що якщо б у жовтні минулого року він не вирішив відновити розслідування про електронному листуванні кандидата в президенти США від демократів Хілларі Клінтон, то це б означало приховування інформації і наслідки могли бути катастрофічними.

Нагадаємо, колишня кандидат у президенти США Хілларі Клінтон вважає, що одними з основних факторів її поразки Дональду Трампу на виборах були Росія і глава ФБР. За словами Клінтон, вона була на шляху до перемоги до тих пір, поки глава ФБР Джим Комі не відновив справу з приводу її поштового листування, а Росія не виклала документи листування Демократів на WikiLeaks.

Політик вважає, що саме ця комбінація подій позбавила її перемоги. Також Клінтон зазначила, що російське втручання було помітно неодноразово протягом кампанії. При цьому екс-кандидат визнає свою відповідальність за поразку.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.

Тим часом, видання Newsweek писало, що в США демократи шукають причини для імпічментуТрампа. Дехто з конгресменів переконаний, що відсутності фактів, які б доводили звинувачення Трампа на адресу Обами щодо прослуховування, вже достаньо, щоб почати процес.