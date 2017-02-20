Шанси Ле-Пен різко пішли вгору на тлі проблем у інших кандидатів – Bloomberg

Незначне зростання рейтингу Ле-Пен у першому турі компенсується різким зростанням її шансів у другому.

Ле-Пен нарощує свої шанси на президентство

Кандидат у президенти Франції Марінзбільшує свої шанси на перемогу, нарощуючи підтримку за рахунок питань безпеки. Крім того, більшість інших кандидатів почала атакувати Еммануеля Макрона, після того як він став найбільш вірогідним переможцем виборів, пише Bloomberg

У понеділок результати опитувань показали незначне зростання рейтингу Ле-Пен до 27%, в той час, як Макрон і Франсуа Фійон мали по 20% кожен. Однак більш стрімкий прогрес Ле-Пен показує в опитуваннях з приводу другого туру. При виході у другий тур з Макроном вона досі йому програє з результатом 42% проти 58%, однак за тиждень розрив між кандидатами зменшився вдвічі.

Зростання рейтингу Ле-Пен відбувається на тлі страхів французів, що інші кандидати не зможуть впоратися з питаннями національної безпеки. Насамперед, страхи стосуються нелегальної міграції і терактів ісламістськими угрупованнями. За останні два роки у Франції жертвами терактів стали понад 200 осіб, а в останні дні в передмістях Парижа відбулися акції протесту і сутички з поліцією. Ле-Пен апелює до того, що вона зможе впоратися із загрозами національній безпеці.

У той же час, Макрон в суботу виступив на телебаченні з вибаченнями перед колишніми французькими колоніями, заявивши, що колоніалізм був злочином проти людяності. Після цих слів на кандидата у президенти посипалася критика, як від правих, так і лівих. Радник кандидата від Соціалістів і економіст Томас Пікетті заявив, що Макрон являє собою Європу минулого, яка провалилася.

Раніше повідомлялося, що кандидат від Соціалістичної партії Бенуа Амон і представник крайніх лівих Жан-Люк Меланшон ведуть переговори щодо об'єднання зусиль на парламентських виборах у Франції. Дві провідні ліві сили Франції обмірковують домовитися про висунення єдиного кандидата, щоб

Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.

Більше про вибори у Франції читайте у статті Надії Коваль "Хто зробить Францію новою? DT.UA.