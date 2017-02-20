Шанси Ле-Пен різко пішли вгору на тлі проблем у інших кандидатів – Bloomberg

Незначне зростання рейтингу Ле-Пен у першому турі компенсується різким зростанням її шансів у другому.
У понеділок результати опитувань показали незначне зростання рейтингу Ле-Пен до 27%, в той час, як Макрон і Франсуа Фійон мали по 20% кожен. Однак більш стрімкий прогрес Ле-Пен показує в опитуваннях з приводу другого туру. При виході у другий тур з Макроном вона досі йому програє з результатом 42% проти 58%, однак за тиждень розрив між кандидатами зменшився вдвічі.
Зростання рейтингу Ле-Пен відбувається на тлі страхів французів, що інші кандидати не зможуть впоратися з питаннями національної безпеки. Насамперед, страхи стосуються нелегальної міграції і терактів ісламістськими угрупованнями. За останні два роки у Франції жертвами терактів стали понад 200 осіб, а в останні дні в передмістях Парижа відбулися акції протесту і сутички з поліцією. Ле-Пен апелює до того, що вона зможе впоратися із загрозами національній безпеці.
У той же час, Макрон в суботу виступив на телебаченні з вибаченнями перед колишніми французькими колоніями, заявивши, що колоніалізм був злочином проти людяності. Після цих слів на кандидата у президенти посипалася критика, як від правих, так і лівих. Радник кандидата від Соціалістів і економіст Томас Пікетті заявив, що Макрон являє собою Європу минулого, яка провалилася.
Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.
Більше про вибори у Франції читайте у статті Надії Коваль "Хто зробить Францію новою? DT.UA.DT.UA