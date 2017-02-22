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Сергій Миронов не хоче балотуватися на пост президента Росії

22 лютого в 00:55

"Справедлива Росія" планує провести праймеріз кандидатів на вибори 2018 року.

Сергей Миронов
Миронов не хоче бути президентом Росії
Лідер думської партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов хоче відмовитися брати участь у президентських виборах 2018 року, передають "Ведомости".

"Якщо я піду, то в партії є багато гідних кандидатів", - зазначив він.

Миронов розглядає варіант підтримки провладного кандидата, а також думає про висунення заступника голови Держдуми Ольги Епифановой, говорить близький до керівництва співрозмовник у партії.

Есери стурбовані тим, що загубилися в прогнозуванні розкладу виборів між Геннадієм Зюгановим, Володимиром Жириновським, Михайлом Касьяновим, Григорієм Явлінським, Олексієм Кудріним і Олексієм Навальним, каже політолог Михайло Виноградов.

Можливий праймеріз – це спроба актуалізувати себе, або отримати якийсь приставний стілець до коаліції підтримки провладного кандидата, вважає експерт.

З думської опозиції про рішення балотуватися заявив поки тільки Володимир Жириновський (ЛДПР). Про своє висунення мовчить також лідер комуністів Геннадій Зюганов.

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В Кремлі готуються до останніх президентських виборів Путіна. В адміністрації не бачать конкурентів Путіна і вважають вибори референдумом про довіру президентові.

За матеріалами: Ведомости
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Теги вибори Канів президент ПРО Росія Миронов партії Жириновський Путін Володимир Зюганов
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