Сергій Миронов не хоче балотуватися на пост президента Росії

"Справедлива Росія" планує провести праймеріз кандидатів на вибори 2018 року.
"Якщо я піду, то в партії є багато гідних кандидатів", - зазначив він.
Миронов розглядає варіант підтримки провладного кандидата, а також думає про висунення заступника голови Держдуми Ольги Епифановой, говорить близький до керівництва співрозмовник у партії.
Есери стурбовані тим, що загубилися в прогнозуванні розкладу виборів між Геннадієм Зюгановим, Володимиром Жириновським, Михайлом Касьяновим, Григорієм Явлінським, Олексієм Кудріним і Олексієм Навальним, каже політолог Михайло Виноградов.
Можливий праймеріз – це спроба актуалізувати себе, або отримати якийсь приставний стілець до коаліції підтримки провладного кандидата, вважає експерт.
З думської опозиції про рішення балотуватися заявив поки тільки Володимир Жириновський (ЛДПР). Про своє висунення мовчить також лідер комуністів Геннадій Зюганов.
В Кремлі готуються до останніх президентських виборів Путіна. В адміністрації не бачать конкурентів Путіна і вважають вибори референдумом про довіру президентові.Ведомости