Сергій Миронов не хоче балотуватися на пост президента Росії

"Справедлива Росія" планує провести праймеріз кандидатів на вибори 2018 року.

Миронов не хоче бути президентом Росії

Лідер думської партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов хоче відмовитися брати участь у президентських виборах 2018 року, передають " Ведомост и".

"Якщо я піду, то в партії є багато гідних кандидатів", - зазначив він.

Миронов розглядає варіант підтримки провладного кандидата, а також думає про висунення заступника голови Держдуми Ольги Епифановой, говорить близький до керівництва співрозмовник у партії.

Есери стурбовані тим, що загубилися в прогнозуванні розкладу виборів між Геннадієм Зюгановим, Володимиром Жириновським, Михайлом Касьяновим, Григорієм Явлінським, Олексієм Кудріним і Олексієм Навальним, каже політолог Михайло Виноградов.

Можливий праймеріз – це спроба актуалізувати себе, або отримати якийсь приставний стілець до коаліції підтримки провладного кандидата, вважає експерт.

З думської опозиції про рішення балотуватися заявив поки тільки Володимир Жириновський (ЛДПР). Про своє висунення мовчить також лідер комуністів Геннадій Зюганов.

В Кремлі готуються до останніх президентських виборів Путіна. В адміністрації не бачать конкурентів Путіна і вважають вибори референдумом про довіру президентові.