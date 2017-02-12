Серед постраждалих у аеропорту Гамбурга українців не виявилося

Газ, ймовірно, потрапив у вентиляцію з системи кондиціонування.

З аеропорту Гамбурга евакуювали пасажирів theguardian.com

У МЗС заявили, що громадяни України не постраждали від невідомого газу в аеропорту

"Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих в аеропорту в Гамбурзі", – сказано в повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, опублікованому в Twitter увечері в неділю, 12 лютого.

Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих в аеропорту в Гамбурзі. pic.twitter.com/VEzXbKV2li — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 12 лютого 2017 р.

Нагадаємо, в неділю, 12 лютого, 50 осіб були госпіталізовані через впливу невідомого газу в аеропорту Гамбурга. Аеропорт був евакуйований і закритий протягом години. Деякі рейси до Гамбургу були переведені в інші аеропорти.

Точна причина інциденту поки що не встановлена. За попередньою інформацією газ потрапив у вентиляційну систему з системи кондиціонування.