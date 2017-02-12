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Серед постраждалих у аеропорту Гамбурга українців не виявилося

12 лютого в 19:21

Газ, ймовірно, потрапив у вентиляцію з системи кондиціонування.

Гамбург аэропорт эвакуация
З аеропорту Гамбурга евакуювали пасажирів
theguardian.com
У МЗС заявили, що громадяни України не постраждали від невідомого газу в аеропорту Гамбурга.

"Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих в аеропорту в Гамбурзі", – сказано в повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, опублікованому в Twitter увечері в неділю, 12 лютого.

 

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Нагадаємо, в неділю, 12 лютого, 50 осіб були госпіталізовані через впливу невідомого газу в аеропорту Гамбурга. Аеропорт був евакуйований і закритий протягом години. Деякі рейси до Гамбургу були переведені в інші аеропорти.

Точна причина інциденту поки що не встановлена. За попередньою інформацією газ потрапив у вентиляційну систему з системи кондиціонування.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Гамбург аеропорт газ Німеччина
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