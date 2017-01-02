Сенатори Грем і Маккейн анонсували посилення санкцій проти Росії у 2017 році

Вашингтон повинен не допустити "подальшої агресії" РФ щодо США.

Грем: Путін повинен зрозуміти, що з нас досить! thehill.com

Сенатор-демократ Ліндсі Грем вважає, що у 2017 році Сполучені Штати Америки повинні дати рішучішу

"2017 рік буде роком більшої американської військової підтримки, більшої торгівлі, більшої економічної інтеграції та сильнішої відсічі Росії за агресію, причому, не тільки тут, але і у всьому світі, більших санкцій. Зараз настав час, щоб президент Росії Володимир Путін знав, що з нас досить!", – заявив політик під час виступу в спільному центрі підготовки Грузія-НАТО поблизу Тбілісі в понеділок, 2 січня.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, який разом зі своїми колегами-демократами Ліндсі Гремом та Емі Клобучар перебуває з офіційним візитів Грузії, запевнив, що Конгрес працюватиме над введенням жорсткіших санкції проти Росії для попередження "подальших нападів" на США, передає "Радіо Свобода".

"Ми хочемо працювати з обраним президентом Дональдом Трампом, але у нас є свої обов'язки як у законодавців для вироблення відповіді на напади на Сполучені Штати Америки", – підкреслив Маккейн.

У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.