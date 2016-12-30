Сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував нові санкції проти РФ і особисто Путіна

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Єдина можливість змусити Росію змінитися - щоб сам Путін заплатив за дії РФ більшу ціну, вважає Грем.

Грем хоче змусити Росію змінитися

У 2017 році по відношенню до Росії і, зокрема, до президента РФ Володимира Путіна, будуть введені нові санкції через кібератак під час президентської кампанії у США, заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем передає " Радіо Свобода ".

"У наступному році ми збираємося представити нові санкції - крім тих, що вже існують, зокрема санкцій, введених Обамою, - які вдарили б по енергетичному і банківському секторах, і які вдарили не тільки по ФСБ чи ГРУ, але і по самому Путіну, його найближчого оточення", - заявив Грем, який у п'ятницю, 30 грудня, перебуває з візитом в Києві.

Грем висловив думку, що єдина можливість змусити Росію змінитися зробити так, "щоб путінська економіка і сам Путін заплатили за дії Росії велику ціну". "Тому можна очікувати, що на початку 2017 Конгрес, при підтримці обох партій, спробує прийняти нові санкції, які стосуватимуться банківського та енергетичного секторів, критично важливих складових російської економіки. Я сподіваюся, ми отримаємо позитивне голосування, а президент Дональд Трамп підпише закон", - сказав Грем в інтерв'ю виданню.

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн в інтерв'ю виданню також не виключив посилення санкцій проти Росії через кібератаки під час президентської кампанії в США.

Раніше американські сенатори, республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем назвали нові санкції відносно Росії, введені в четвер, 29 грудня, недостатніми і мають намір домагатися їх посилення.

29 грудня президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.