Сенатор Південної Кароліни підтвердив готовність США ввести нові санкції проти Росії

Втручаючись у вибори президента США за допомогою спланованих кібератак, Росія зайшла занадто далеко, вважає сенатор Ліндсі Грем.
"Чекайте, що Конгрес розслідує питання російського втручання в наші вибори, і за цим прийдуть схвалені обома партіями (Республіканською та Демократичною - ред.) санкції, які боляче вдарять по Росії, особливо по Путіну", - зазначив сенатор під час свого виступу.
Сенатор переконаний в тому, що Росії необхідно зрозуміти, як далеко вона зайшла, втрутившись у вибори президента США, у яких переміг республіканець Дональд Трамп.
Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама зажадав від розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 року.
Обама наполіг на наданні йому звіту до того, як він покине овальний кабінет.
Представник прес-служби Білого дому підкреслив, що розпорядження Обами не має ніякого відношення до озвучених раніше вимог конгресменів-демократів розслідувати кібератаки, які дестабілізували кампанію кандидата в президенти Гілларі Клінтон.
Раніше повідомлялось, що сім найвпливовіших сенаторів–демократів написали листа Бараку Обамі у вівторок, 29 листопада. Політики натякнули на замовчування Білим домом інформації про кібератаки російських хакерів під час президентських виборів у США, і закликали відкрити її громадськості.
Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.
За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.
7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.
15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася у президентські вибори в США.Рейтер