Сенатор Південної Кароліни підтвердив готовність США ввести нові санкції проти Росії

Втручаючись у вибори президента США за допомогою спланованих кібератак, Росія зайшла занадто далеко, вважає сенатор Ліндсі Грем.

Сенатор Південної Кароліни Ліндсі Грем вважає, що Росія зайшла надто далеко

Сенатор від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем під час свого виступу в Ризі підтвердив готовність СШАза втручання у виборчий процес 2016 року, повідомляє агентство "Рейтер"

"Чекайте, що Конгрес розслідує питання російського втручання в наші вибори, і за цим прийдуть схвалені обома партіями (Республіканською та Демократичною - ред.) санкції, які боляче вдарять по Росії, особливо по Путіну", - зазначив сенатор під час свого виступу.

Сенатор переконаний в тому, що Росії необхідно зрозуміти, як далеко вона зайшла, втрутившись у вибори президента США, у яких переміг республіканець Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама зажадав від розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 року.

Обама наполіг на наданні йому звіту до того, як він покине овальний кабінет.

Представник прес-служби Білого дому підкреслив, що розпорядження Обами не має ніякого відношення до озвучених раніше вимог конгресменів-демократів розслідувати кібератаки, які дестабілізували кампанію кандидата в президенти Гілларі Клінтон.

Раніше повідомлялось, що сім найвпливовіших сенаторів–демократів написали листа Бараку Обамі у вівторок, 29 листопада. Політики натякнули на замовчування Білим домом інформації про кібератаки російських хакерів під час президентських виборів у США, і закликали відкрити її громадськості.

Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.

15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася у президентські вибори в США.