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Сенат затвердив Райана Зінке міністром внутрішніх справ США

1 березня в 20:17

Зінке є ще однією кандидатурою Трампа.

Зинке
Сенат затвердив Зінке главою МВС США
Сенат США проголосував за призначення республіканця Райана Зінке главою Міністерства внутрішніх справ.

Тим самим, республіканці змогли подолати протести демократів, які були незадоволені призначенням Зінке, який є кандидатурою президента США Дональда Трампа.

Республіканець Зінке є членом Палати представників Конгресу США від штату Монтана. 55-річний Зінке буде займатися охороною національних парків Америки і пам'ятки, а також дослідження родовищ на федеральних землях. Основною функцією даного міністерства у США є не питання безпеки, а управління землею.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував пост міністра внутрішніх справ конгресмену від Монтани Райану Зінке, колишньому командиру морських котиків.

За матеріалами: The Washington Post
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Теги США Трамп Сенат міністерства земля президент призначення мінування Канів командир безпека посол
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