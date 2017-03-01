Сенат затвердив Райана Зінке міністром внутрішніх справ США

Зінке є ще однією кандидатурою Трампа.
Тим самим, республіканці змогли подолати протести демократів, які були незадоволені призначенням Зінке, який є кандидатурою президента США Дональда Трампа.
Республіканець Зінке є членом Палати представників Конгресу США від штату Монтана. 55-річний Зінке буде займатися охороною національних парків Америки і пам'ятки, а також дослідження родовищ на федеральних землях. Основною функцією даного міністерства у США є не питання безпеки, а управління землею.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував пост міністра внутрішніх справ конгресмену від Монтани Райану Зінке, колишньому командиру морських котиків.The Washington Post