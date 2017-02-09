Сенат США призначив генпрокурором Джеффа Сешнса

Він відомий своєю жорсткою позицією по відношенню до мігрантів.

США отримали нового генпрокурора

Сенат проголосував за президентську кандидатуру - республіканця Джеффа Сешнса на посаду генерального прокурора США.

За його призначення проголосували 52 сенатори, проти - 47. Джеф Сешнс є сенатором-республіканцем від штату Алабама, був висунутий Трампом на посаду генерального прокурора ще в листопаді минулого року, відразу після перемоги на президентських виборах.

Сешнс 20 років є членом Сенату, в палаті він очолює два підкомітети - з імміграції (у складі юридичного комітету) і стратегічним силам (комісії у справах збройних сил). Він неодноразово заявляв про свою жорстку позицію щодо нелегальної міграції.

Сешнс став лише сьомим затвердженим кандидатом на керівні посади в адміністрації з 21. Раніше Трамп звинуватив конгресменів-демократів у навмисному затягуванні призначень міністрів.

Раніше Трамп призначив нового главу Митної та імміграційної служби.