Сенат Нідерландів розгляне угоду про асоціацію після 15 березня

Більшість сенаторів готові підтримати асоціацію з Україною, запевняють в українському МЗС.
Уряд Нідерландів внесе на розгляд Сенату (верхня палата парламенту) Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року, заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі Hromadske.ua.
"Сенат не бере участі у виборах, водночас, за планом, який був представлений прем'єр-міністром Нідерландів паном Рютте, він буде вносити в Сенат пропозиції на підтримку рішення про ратифікацію після виборів, після 15 березня, оскільки це питання є досить заполітизованим. Хоча зараз можна сказати, що готові підтримати ратифікацію в Сенаті 43-44 представника з 75", - сказала Зеркаль.
За словами чиновниці, уряд Рютте підрахував, що з 150 депутатів Палати представників (нижня палата парламенту) близько 90 готові підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію.
Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.
Насьогодні Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала угоду. За підсумками проведеного в квітні референдуму понад 60% виборців висловилися проти угоди з Україною.Hromadske.ua