Сенат Нідерландів розгляне угоду про асоціацію після 15 березня

Більшість сенаторів готові підтримати асоціацію з Україною, запевняють в українському МЗС.

Нідерланди перенесли на березень розгляд асоціації nrc.nl

Уряд Нідерландів внесе на розгляд Сенату (верхня палата парламенту) Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року, заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі Hromadske.ua.

"Сенат не бере участі у виборах, водночас, за планом, який був представлений прем'єр-міністром Нідерландів паном Рютте, він буде вносити в Сенат пропозиції на підтримку рішення про ратифікацію після виборів, після 15 березня, оскільки це питання є досить заполітизованим. Хоча зараз можна сказати, що готові підтримати ратифікацію в Сенаті 43-44 представника з 75", - сказала Зеркаль.

За словами чиновниці, уряд Рютте підрахував, що з 150 депутатів Палати представників (нижня палата парламенту) близько 90 готові підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

Насьогодні Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала угоду. За підсумками проведеного в квітні референдуму понад 60% виборців висловилися проти угоди з Україною.