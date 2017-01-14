Щонайменше 30 людей загинули в ході авіаудару в Мосулі

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Принаймні три ракети потрапили в квартал Аль-Джадіда.

Три авіаудари були нанесені по району, де ховається один з лідерів ІДІЛ в Мосулі Кадер Iraqi News

Мешканці іракського міста Мосул повідомляють про близько 30 цивільних, які загинули в результаті повітряного удару по району, який контролюють бойовики терористичної організації "Ісламська держава".



Наголошується, що принаймні три ракети потрапили в квартал Аль-Джадида в західному Мосулі, де знайшли притулок одного з ватажків ІДІЛ Арбі Абдель Кадера, передає Reuters.



В агентстві додали, що Кадер не знаходився в будівлі у момент удару, проте кілька членів його сім'ї загинули.

Раніше повідомлялося, що іракські сили відкинули назад бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" на південно-сході міста Мосул - в районі, де просуванні сил коаліції було особливо складним.

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.